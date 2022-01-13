Мешканці будинків у центрі Миколаєва отримали платіжки за комунальні послуги: майже 8 тисяч гривень за теплопостачання. Такі суми мають сплатити мешканці квартир за адресами вулиць Пушкінська, 2 та Адміральська, 10.

За словами заступника міського голови Юрія Степанця, суттєво зменшити суми в платіжках можна лише встановивши індивідуальне опалення.

"Якщо виконком прийме тариф нижчий ніж економічно обґрунтований, то це буде тягар на міський бюджет. Потрібно у майбутньому їх забезпечити індивідуальним опаленням. Це буде, на мою думку, найкращий варіант", – розказав Юрій Степанець.

На інформаційний запит кореспондентів Суспільного в акціонерному товаристві "Миколаївська ТЕЦ" відповіли, що обстежуватимуть будинки, в яких немає лічильників та документуватимуть фактичне теплонавантаження, аби встановити лічильники. Про перерахунок сум у платіжках людей не йдеться.

Пенсіонерка Надія Глінко живе сама у двокімнатній квартирі площею 67 м² за адресою Адміральська, 10. Будинок одноповерховий, багатоквартирний. У ньому немає теплового лічильника. У грудні отримала платіжку за тепло від приватного акціонерного товариства "Миколаївська теплоелектроцентраль" на суму 8 тисяч 180 гривень. Жінка говорить, для неї ця сума занадто велика.

"Я пенсіонерка, в мене мінімальна пенсія. Дали мені субсидію 2900 грн. В тому році ще можна було якось платити, але оці суми – це вже занадто", – розповіла Надія Глинко.

Такі ж платіжки отримали Дмитро Фісина та Гліб Розуменко. Вони мешкають у будинку по вулиці Пушкінській, 2. Тепло сюди також постачає ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ". Лічильників у будинку, де розташовані квартири чоловіків, немає.

"За 75 квадратів нарахували – 7 800 грн, за 37 квадратів – 4 170 грн. Це з урахуванням, що ми у минулому місяці заплатили за старим тарифом за обидві квартири. Вони в мене комунальні, то в грудні я маю заплатити 9 тисяч і 5 тисяч 300 гривень, тобто майже 15 тисяч маю віддати за тепло", – розказав Гліб Розуменко.

Фото: Суспільне Миколаїв Гліб Розуменко

12 січня Дмитро Фісина звертався до виконавчого комітету Миколаївської міської ради, аби там розглянули формування тарифів у Миколаївській ТЕЦ. Йому обіцяли допомогти.

"Там не тариф рахується за формулою. На наш будинок йде максимальний коефіцієнт теплової напруги. Там цифра невелика, здається 0,08, але за формулою яка враховує температуру на вулиці та час постачання теплової енергії. Все це разом перемножується і в нас виходять суми від п'яти до десяти тисяч. ТЕЦ нам обіцяла зробити теплові лічильники, обіцяли перерахувати рахунки за тепло. І перевести нашу будівлю в список будівель, які підлягають на встановлення індивідуального опалення. Поки що тільки обіцяли, коли це зроблять, не знаю", – розказав Дмитро Фісина.

Індивідуальне опалення ще у 2007 році встановив миколаївець Олег Науменко. Він також живе у будинку за адресою вулиця Пушкінська, 2. Чоловік говорить, що тоді отримувати дозволи було набагато простіше. За грудень 2021 року сплатив 1 800 гривень з доставкою газу.

"Не знаю, скільки зараз коштує встановити такий котел. Тоді я заплатив за плани і все таке, десь близько 1000 доларів. Ну, і вартість котла десь 800 доларів, хоча зараз економлю", – розказав Олег Науменко.

За словами заступника Миколаївського міського голови Юрія Степанця, аби зараз встановити індивідуальне опалення в багатоквартирному будинку треба таке рішення погодити з усіма мешканцями будинку. Програм, які б дозволили фінансово допомогти миколаївцям встановити індивідуальне опалення, поки у місті немає.

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