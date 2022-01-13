Начальниця управління соціальної політики Херсонської міської ради Олена Рузгіс розказала, що шість постраждалих від аварії на колекторі родин отримали грошову допомогу в повному обсязі.

Про це йдеться на сайті Херсонської міської ради.

Повна сума компенсації шести родинам становить понад три мільйони гривень.

Наразі в міськраді працюють над розв'язанням питання відновлення роботи напірного каналізаційного трубопроводу. Планують аварійну ділянку капітально відремонтувати. На такі потреби з міського бюджету підуть 14,5 мільйонів гривень.

Що відомо:

27 листопада через аварію на колекторі на вулиці Штурвальній у Херсоні були затоплені нечистотами шість приватних обійсть.

Житло двох родин згодом було визнане повністю непридатним до проживання, чотири будинки пошкоджені різною мірою.

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