Начальниця управління соціальної політики Херсонської міської ради Олена Рузгіс розказала, що шість постраждалих від аварії на колекторі родин отримали грошову допомогу в повному обсязі.
Про це йдеться на сайті Херсонської міської ради.
Повна сума компенсації шести родинам становить понад три мільйони гривень.
Наразі в міськраді працюють над розв'язанням питання відновлення роботи напірного каналізаційного трубопроводу. Планують аварійну ділянку капітально відремонтувати. На такі потреби з міського бюджету підуть 14,5 мільйонів гривень.
Що відомо:
- 27 листопада через аварію на колекторі на вулиці Штурвальній у Херсоні були затоплені нечистотами шість приватних обійсть.
- Житло двох родин згодом було визнане повністю непридатним до проживання, чотири будинки пошкоджені різною мірою.
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