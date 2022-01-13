Біля Рівного сталась аварія за участі маршрутки та легковика. Троє пасажирів отримали незначні травми, водій легковика у лікарні, – повідомили у Нацполіції області. За версією слідства, водій маршрутки зупинився у невстановленому для цього місці на прохання пасажира.

У селі Велика Омеляна поблизу готельно-розважального комплексу по обіді 13 січня зіткнулись легковик Audi та маршрутний автобус. Внаслідок цього незначні травми отримали троє пасажирів, які перебували в салоні маршрутки, – повідомила речниця Нацполіції області Марія Юстицька.

"Правоохоронці попередньо встановили, що водій маршрутки №47 зупинився у невстановленому для цього місці на прохання пасажира. Водій Audi не вибрав безпечної швидкості руху та в'їхав у автобус. Окрім пасажирів автобусу травмувався і водій легковика", – зазначила речниця.

За її словами, у пасажирів незначні травми, їх не ушпиталювали. Водія автівки госпіталізували, наразі його оглядають медики. У нього відібрали зразки крові.

Фото Нацполіції області Водія Audi ушпиталили. Травмувались і троє пасажирів маршрутки, їх травми не значні.

Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за фактом порушення правил дорожнього руху, через що травмувались люди. Це карається штрафом від 3 400 до 8 500 гривень або виправними роботами на строк до двох років, арештом до шести місяців чи обмеженням волі до трьох років, з позбавленням права керувати на строк до трьох років.

Що відомо

Протягом 2019-2021 років на Рівненщині зросла кількість ДТП. У 2021 році це число сягнуло майже 3,5 тисячі.

Серед причин аварій на першому місці перевищення швидкості, потім порушення правил маневрування, недотримання дистанції та їзда напідпитку. Торік в області сталось 404 аварії з вини п’яних водіїв.

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