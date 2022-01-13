В частині двох районів Харкова 14 січня не буде тепла: адреси

Теплопостачання тимчасово припинять в частині Московського та Шевченківського районів міста.

Це пов'язано з ремонтом на вулиці Гвардійців Широнінців, 28/64 та проспекті Людвіга Свободи, 43, повідомили у Харківській міськраді з посиланням на "Харківські теплові мережі".

З 8:30 до 23:00 відключать тепло у 151 житловому будинку, дев'яти дитячих садках, семи школах та трьох лікарнях на території, обмеженій:

вул. Ахсарова, просп. Людвіга Свободи, просп. Перемоги та вул. Архітекторів.

З 9:00 до 21:00 теплопостачання припинять за адресами:

вул. Гвардійців Широнінців, 70Б, 72А, 74Б, 74Г, 70, 72В.

Повний перелік адрес — на сайті "Тепломереж".

Читайте також

Попри меморандум: чому у чотирьох громадах Харківщини підвищили тарифи