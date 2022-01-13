Харківські прикордонники отримали два вертольоти Airbus

Харківська окрема авіаційна ескадрилья Державної прикордонної служби отримала два вертольоти Airbus H125 за угодою урядів Франції та України.

Про поповнення авіапарку 13 січня повідомило Східне регіональне управління Держприкордонслужби.

"Два нові гвинтокрили Airbus H125, постачання яких відбувається в рамках угоди між Урядами України та Франції, сьогодні прибули в аеропорт "Харків", — інформують прикордонники.

Угода передбачає створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту. За договором Міністерство внутрішніх справ має отримати 55 нових вертольотів, з них Держприкордонслужба — 24.

"Водночас частина льотного та технічного складу прикордонних авіаескадрилей навчалися експлуатувати та обслуговувати H125 у Франції — в Центрі підготовки Airbus", — сказано у повідомлені.

Нині українські прикордонники мають сім вертольотів Н125 французької компанії Airbus Helicopter.

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