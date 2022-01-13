У Херсонському фізико-технічному ліцеї проходить Всеукраїнська олімпіада з фізики. З її учасниками поспілкувалось Суспільне.

Як розказав Максим Пашко, заслужений вчитель України та голова журі, серед тих, хто приїхав до Херсона, є переможці міжнародних та Всеукраїнських наукових змагань.

"Приїжджають діти, які дуже гарно підготовлені, і тому гарно скласти завдання для них, щоб градуювати їх по рівню знань та навичок, дуже важко", каже голова журі.

Участь в олімпіаді беруть діти з 9-х, 10-х, 11-х класів, говорить Михайло Растьогін, заступник директора ліцею з науково-методичної роботи

"До нас приїхали люди майже з 10 регіонів України. Вони пройшли попередній відбір - у нас було два тури. Після написання теоретичного туру у них буде цікава екскурсія, адже ми маємо розповісти про те, чим наш регіон може пишатися", говорить Михайло Растьогін.

Ілля Гельфгат, заслужений вчитель України, працює у Харкові. Він - один з тих, хто готував завдання для олімпіади.

"Є ціла група членів журі, які безумовно готували авторські завдання. Тому що багато років такі олімпіади ми проводимо тільки за авторськими завданнями. Мені здається, що завдання не дуже прості, але сподіваюся, що цікаві для дітей", - говорить заслужений вчитель України.

Фото: Олена Протопопова/Суспільне Херсон

Директор Херсонського фізико-технічного ліцею Микола Бабенко, говорить, переможці цих змагань візьмуть участь у Міжнародній олімпіаді з фізики та отримають сертифікати на навчання у вишах Словаччини.

"Якщо минулого року там було всього 9 команд, то цього року – 14. Представники – це і Івано-Франківськ, Київ, Дніпро, Харків, Мелітополь, Черкаси – зараз приїхали до нас діти. Ясна справа, що ми виставили сюди й свою команду. Діти, які на рівні нашої області посіли призові місця", - каже директор ліцею.

Марина Богдан на олімпіаді представляє Херсон. Наприкінці минулого року дівчина стала срібною призеркою міжнародної наукової олімпіади, що проходила у Дубаї. На цій олімпіаді вона писала завдання 11 класу, хоча навчається в 10-му.

"Завдання були дуже цікаві, вони були нові. По них видно, що люди дуже багато над ними працювали. Тому дуже дякую усім організаторам цієї олімпіади і тим, хто складав завдання", - каже дівчина.

"Як на мене, завдання були важкуваті, часу не достатньо, але я так і розраховувала, адже це - Всеукраїнський рівень", - говорить учасниця олімпіади Катерина Сумарокова.

На виконання завдань в учасників було 5 годин. За цей час вони встигли списати два зошити по 12 аркушів, розповіли в оргкомітеті олімпіади. Антон Цицанюк приїхав з Києва.

"Я люблю фізику, я нею захоплююся, вона мені дуже цікава. Відносно легко дається. Дуже цікаво вивчати явища, які нас оточують. Ми кожного дня бачимо багато фізики – навіть схід сонця. Сьогодні завдання були складні, але цікаві", - говорить хлопець.

"Олімпіадну діяльність я почав ще з 8 класу. Але до фінального етапу на очну форму я потрапив тільки цього року. І це було важко", - каже учасник олімпіади Петро Суворов.

Перші місця посіли представники команд Дніпра, Івано-Франківська, перше місце серед 11 класів посіла херсонка Марина Богдан, серед призерів – Львів, Київ та Харків.

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber