Львів’ян запрошують на благодійний концерт "Світло Різдва". Співачка Соломія Чубай разом із оркестром "INSO-Lviv Orchestra" та декількома гуртами збирають гроші, аби підтримати музиканта Тома Луголообі та його дружину. Жінка хворіє на рак та потребує дорого вартісного лікування. Концерт відбудеться 16 січня у Львівській філармонії.

"Ми подумали, оскільки це Різдво, ми можемо зібрати гроші. Під час Різдва стаються дива. Народився Ісус. Можливо, після такої хвороби, як рак, стаються дива, людина одужує. Ми маємо надію, що можливо, станеться це диво", — каже Соломія Чубай.

Виступає і сам музикант Том Луголообі. Він виконує партії на клавішах.

Суспільне Львів Том Луголообі

"Я дуже зворушений тим, що мої друзі вирішили в такий спосіб підтримати — влаштувати цей різдвяний концерт для збору грошей на лікування моєї дружини. Мене дуже тримає підтримка цих людей. В принципі ми сподіваємось, що все це добро, яке зливається в один такий потік, може є добрим знаком, що вихід є", — каже музикант Том Луголообі.

Диригує Юрій Бервецький. Він каже, що на цьому концерті звучатиме багато колядок:

"Будуть знамениті симфонізовані колядки Івана Небесного, колядки у виконанні гурту "Band.it" і Соломії Чубай. Важко їх зробити такими, знаєте, інтимними і ніжними".

Крім народних колядок будуть ще авторські. Окрему програму виконає оркестр "INSO-Lviv Orchestra".

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