Сьогодні, 13 січня чоловіча збірна України з гандболу, у складі якої 10 представників запорізького “Мотора”, в Угорщині зіграє перший матч на Чемпіонаті Європи-2022 року.

До міста Сегед українська команда прибула ввечері 11 січня. У день першого матчу на Євро-2022 гравці збірної провели ранкове тренування, відсторонене від гандболу — грали у футбол. Відео опублікували сьогодні на Facebook-сторінці Федерації гандболу України.

Фото: Федерація гандболу України Владислав Залевський (посередині)

Про готовність до матчу Суспільному розповів гравець збірної України Владислав Залевський:

"Готуємось ментально до матчу з Сербією. Були збори, обговорювали все, що стосується гри. У нас зараз відпочинок вкупі з гарним моральним настроєм. Я гадаю, у матчі Україна — Сербія немає фаворита. У нас не було товариських матчів у такому складі. Була тільки двостороння гра, але за нею важко судити про нашу готовність. Тому, ми самі не знаємо, чого від себе чекати", — зазначив гравець.

Збірна України до виїзду на Чемпіонат Європи у Запоріжжі перебувала з 20 грудня 2021 року. У розпорядженні тренерського тандему у складі Міхаеля Біглера та В'ячеслава Лочмана було 35 гравців розширеного списку. З них відібрали 18 до основного складу — 10 з яких із запорізького “Мотора”.

Решта гандболістів української збірної нині грає за кордоном — у Польщі, Литві, Росії, Румунії та Ізраїлі, розповів Суспільному тренер збірної, колишній запорізький гандболіст В'ячеслав Лочман.

Фото: Федерація гандболу України В'ячеслав Лочман

"Ми провели два тижні зборів. Плюс, у нас ще додаткових п'ять днів було. Адже ми не поїхали до Швейцарії, через погодні умови, на товариський турнір. Цілком можливо, що це нам піде на користь, адже, таким чином, ми уникнули перельотів, коли в Європі нині вирує Covid. Загалом, на зборах відпрацювали належним чином — є зіграність у нападі та захисті, але трохи ще треба відшліфувати деякі компоненти командних взаємодій", — розповів тренер.

На груповій стадії Євро Україна зіграє зі збірною Сербії, 15 січня проти олімпійських чемпіонів — французів та 17 січня із віцечемпіонами Європи — гандболістами збірної Хорватії.

Континентальні змагання за участю 24 збірних відбудуться у двох країнах — Угорщині та Словаччині.

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