У Рівному збирають книжки для бійців на передову. Як можна долучитись

У Рівному збирають літературу, яку передадуть українським бійцям на передову, свій внесок може зробити кожен охочий. Книги можна приносити в обласну наукову бібліотеку, від початку січня там зібрали понад пів сотні видань, – розповіли Суспільному працівники книгозбірні.

Улас Самчук, Василь Шкляр, Макс Кідрук, Кузьма Скрябін – це лише деякі з авторів, чиї твори в кінці січня надішлють на фронт у рамках всеукраїнської акції "Бібліотека українського воїна". Книги відправляють, щоб українські бійці мали що почитати на дозвіллі.

Книги для передачі на фронт в обласну бібліотеку приносять повними торбами, але передають у підсумку не всі з них. Бібліотекарка і учасниця акції "Бібліотека українського воїна" Лілія Слісаренко розповідає: перед відправлянням книжки ретельно перевіряють.

"Ми вивчали попит на книжки, які, наприклад, обслуговує наш абонемент. Передусім це сучасні книжки – детектив, фантастика, містика. Це можуть бути також патріотичні книжки – про історію України, історію Збройних сил, визначні постаті України, а також дозвіллєва література", – розповіла заввідділу обласної бібліотеки Лілія Слісаренко.

Приносять книги для передачі на фронт, зокрема, і працівники Рівненської бібліотеки. Віддають перевагу сучаснішим виданням.

"Бійців, які захищають своїм життям нашу Батьківщину, я хочу познайомити з творчістю наших рівненських письменників. На мій вибір впала книжка Петра Кралюка "Півтори тисячі років разом", – розповіла учасниця акції Наталія Васюк.

Крім цієї книжки, вона передала до бібліотеки "Священний скарб" Василя Басараби, "Дорогою" рівненської письменниці Ірини Одерако, а також "Паперові солдати" братів Капранових.

З початку року у Рівненській обласній бібліотеці зібрали понад пів сотні книжок для відправлення на передову. За словами Лілії Слісаренко, збір триватиме до кінця січня, потім книги поштою надішлють в Сєвєродонецьк, звідки місцеві волонтери розвезуть їх по точках розташування українських бійців.

"Ми просто просимо наших рівнян і гостей міста, щоб долучилися до цієї акції, тому що це був запит наших військових, які там, на передніх рубежах охороняють нам мир і спокій", – додала Лілія Слісаренко.

Книжки можна залишити на першому поверсі у відділі "Реєстрація користувачів" під написом "Довідка".

Що відомо

В акції "Бібліотека українського воїна" Рівненська обласна бібліотека бере участь з початку 2015-го року. За цей час на фронт відправили близько півтори тисячі книг.

Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки

Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber

Долучайтесь до нас в Instagram