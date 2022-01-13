Департамент освіти Чернівецької ОДА очолила Оксана Сакрієр. Що про неї відомо

Департамент освіти Чернівецької обласної адміністрації очолила Оксана Сакрієр. Раніше вона вже обіймала посаду керівниці управління освіти та науки облдержадміністрації.

Про це на сайті обласної державної адміністрації.

Оксана Сакрієр була заступницею директора Департаменту освіти і науки. У 2015-2017 роках обіймала посаду керівниці управління освіти та науки облдержадміністрації.

Сакрієр задекларувала квартиру в Чернівцях площею понад 50 квадратних метрів. За 2021 рік вона не задекларувала доходів, чоловік Сакрієр отримав понад 100 тисяч гривень за рік, а дочка – понад десять тисяч гривень допомоги при народженні.

Що відомо

Людвига Цуркан, яка очолювала департамент впродовж року, звільнилась 26 листопада 2021 року за згодою сторін.

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