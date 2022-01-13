В Одесі 11 січня затвердили план дій з досягнення гендерної рівності в області на 2022-2024 роки. План включає імплементацію Європейської хартії рівності жінок і чоловіків. Відповідне розпорядження підписав міський голова Геннадій Труханов.

Відповідно до документу, в Одесі призначать радника міського голови на з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, який працюватиме на громадських засадах. У місті визначать відповідальних за впровадження принципів гендерної рівності та проводитимуть низку моніторингів, опитувань, консультацій з громадськістю для визначення жінок та чоловіків у різних сферах.

У документі зазначене проведення гендерного аналізу посадовців міської ради та забезпечення збалансованого представництва обох статей. План також передбачає створення інклюзивних зон для людей з інвалідністю.

Передбачається удосконалення графіків роботи установ та закладів з урахуванням можливості отримання послуг у зручний час для жінок і чоловіків. У громадських місцях мають з'явитися вбиральні зі столиками для зміни підгузків. Також кімнати для годування дітей мають з'явитися у закладах, що надають адміністративні та соціальні послуги, послуги у сфері культури, освіти, фізичної культури, спорту, охорони здоров’я тощо.

У місті також мають створити інформаційні куточки із гендерної тематики, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі. Крім того, план передбачає створення відповідної соціальної реклами та заходів задля забезпечення рівних прав, протидії дискримінації, насильству тощо.

Для жінок створюватимуть профільні заходи щодо підвищення лідерських якостей, мотивації до участі у політиці та бізнесі.

Що відомо

Європейську хартію рівності жінок і чоловіків у 2004 році розробила Рада європейських муніципалітетів і регіонів. Документ закликає місцеві та регіональні органи самоврядування взяти на себе зобов’язання використовувати чинні повноваження і партнерства для досягнення більшої рівності своїх громадян.

Хартія передбачає мінімізацію ризиків дискримінації за будь-якими ознаками: статі, раси, етнічного чи соціального походження, генетичних особливостей, мови, релігії чи переконань, політичних або інших поглядів, належності до національних меншин, майнового стану, місця народження, інвалідності, віку або сексуальної орієнтації.

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