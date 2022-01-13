На черговому засіданні суду у справі про пожежу у приватному пансіонаті для літніх людей "Золотий час", де рік тому загинули 15 людей, завершили допит потерпілих та почали слухати свідків.

Як повідомив кореспондент Суспільного, 13 січня суд допитав уцілілих під час пожежі Віктора Старовіра та Андрія Парфьонова.

Що згадали потерпілі

"Дах горів. А для того, щоб мене винести надвір, треба було спочатку винести з підвалу на другий поверх, а потім тільки на перший і на вулицю", — розповів пенсіонер Віктор Старовір.

Обвинувачений Ігор Мірончук, якого слідство називає адміністратором "Золотого часу", сказав, що це він виніс Старовіра з підвалу.

Суспільне Харків Ігор Мірончук — один з чотирьох обвинувачених у пожежі в пансіонаті "Золотий час"

Колишній постоялець пансіонату впізнати Мірончука не зміг.

— Ви мене пам'ятаєте і те, що я вас виносив? — спитав обвинувачений.

— А я не бачу обличчя... То був високий парубок, до сорока років, — відповів потерпілий.

Суспільне Харків Віктор Старовір не зміг упізнати Мірончука через відеозв'язок

Інший пенсіонер Андрій Парфьонов мешкав у "Золотому часі" пів року після інсульту.

"У пансіонат мене помістила сестра. Мені здавалося, що це нормально. Я жив на другому поверсі, на кімнатах не було номерів, вікна моєї виходили на двір. Почало диміти звідти, пішов запах. Я добре знаю, оскільки за спеціальністю електрик, що так горить проводка", — розказав пенсіонер.

"У моїй кімнаті ґрат на вікнах не було, але там така висота, що якби стрибав, то вбився б. На дверях були засувки з обох сторін. В кімнаті зі мною було близько шести людей, вони змінювалися", — додав потерпілий.

Суспільне Харків Суд почав розглядати справу про пожежу у пансіонаті восени 2021 року

"Того дня було морозно, тому вони увімкнули масляний обігрівач. Хто ще з моєї кімнати вижив, я не знаю. Газ у цей день не працював, я знаю про це від санітарок", — згадав Андрій Парфьонов.

Суд почав слухати свідків

13 січня суд завершив допит потерпілих і перейшов до свідків. Першою допитали санітарку пансіонату Олену Халамандру. Вона доглядала літніх людей у пансіонаті майже півтора року і сказала, що знає трьох з чотирьох обвинувачених — усіх, крім власника будинку Славіка Акопяна.

Суспільне Харків

Суспільне Харків Один з обвинувачених у справі Славік Акопян збудував будинок, де сталася пожежа

На засіданні обвинувачені орендарі будинку Ольга та В'ячеслав Кравченки питали санітарку, чи отримувала від них жінка якісь розпорядження. Халамандра відповіла, що розпоряджень від них не отримувала, а про події у пансіонаті повідомляла Мірончука.

Суспільне Харків За даними слідства, Кравченки орендували будинок у Акопяна та організували в ньому приватний пансіонат

— Кого ви вважали керівником? — спитав свідка суддя.

— Я так думала, що Ольга Анатоліївна — хазяйка, а Ігор типу адміністратора, — відповіла Олена Халамандра.

Суд залишив під вартою усіх обвинувачених ще на два місяці і призначив наступне засідання на 24 лютого. Тоді планують продовжити допит інших працівників пансіонату, розповів прокурор у справі Асхат Саліхов.

Що відомо