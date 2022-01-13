Футболісти рівненського "Вереса" 13 січня на штучному полі стадіону "Водник" провели перше тренування після зимових канікул. Паралельно гравці проходять обов'язковий медогляд. Як повідомив головний тренер Юрій Вірт, 18-го січня команда вирушить до Туреччини на тренувальний збір. У клубі також чекають новачків з-за кордону.

Першу частину чемпіонату Української прем'єр-ліги "Верес" завершив на 9 місці. Минув місяць канікул і сьогодні команда вперше у новому році провела спільне тренування.

"Канікули пройшли нормально, добре відпочили. Перш за все, відпочили морально і відновили фізичні сили. Вже скучили за тренуваннями та зборами і дуже раді бачити один одного", – каже гравець "Вереса" Сергій Петько.

Після завершення першої частини чемпіонату "Верес" залишили четверо гравців. За словами головного тренера Юрія Вірта, протягом найближчих днів клуб планує підписати контракти з двома легіонерами: лівим захисником з Вірменії та центральним півзахисником з Естонії.

"Прізвища не будемо говорити, думаю, два-три дні все взнаєте, тому, через два-три дні вони мають прибути у Рівне", – сказав Вірт.

Паралельно клуб веде перемовини ще з низкою виконавців, яких переглянуть на турецьких зборах. Юрій Вірт припустив, що під час зимової перерви у команді з'явиться 5-6 новачків. У Туреччині "Верес" зіграє на турнірі "Зимовий кубок". Окрім команди з Рівного, у ньому візьмуть участь ще три українські колективи: "Полісся", "Металіст" та "Чорноморець".

"Це такі ж контрольні ігри, як і всі заплановані сім. Плюс – будемо грати на великих стадіонах, хороші суперники, ми відразу на це погодилися, просто це для нас плюс три контрольних гри, ось і все", – додав головний тренер "Вереса" Юрій Вірт

Перший офіційний матч у новому році "Верес" проведе 27 лютого у Полтаві проти "Ворскли".

Що відомо

У 2021 році "Верес" підвищився у класі та перейшов з Першої ліги в УПЛ. Наразі у турнірній таблиці клуб на 9-му місці із 16-ти, клуб здобув шість перемог, зазнав сім поразок та п’ять поєдинків провів унічию.

УАФ оштрафувала "Верес" за коментар футболіста російською мовою. У клубі наказали гравцям спілкуватись зі ЗМІ виключно державною мовою.

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