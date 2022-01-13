Чому деяких хмельницьких підприємців лякають касові апарати

8 тисяч 300 осіб підприємців другої та третьої групи наразі уже встановили РРО або ж програмне РРО, тобто, почали працювати із касовими апаратами. Про це Суспільному розповів начальник відділу Головного управління податкової служби області Володимир Ковальський. За його словами, загалом по області налічується понад 35 тисяч ФОПів, які мали встановити касові апарати з 1 січня 2022 року. Це підприємці другої-четвертої групи, які до цього сплачували єдиний податок, говорить Володимир Ковальський.

Хмельничанку Вікторія не змогла придбати напій у кав’ярні, бо не мала готівки. Розповідає: "Біля мого будинку в кав’ярнях, продуктових магазинах неможливо розрахуватись карткою. Це дуже не зручно. Я їх запитую, чому термінали не працюють, а вони кажуть, що якісь там неполадки, або встановлюють якусь програму".

Олександр - власник продуктового магазину в Хмельницькому. У нього можна розрахуватись карткою. Каже, працює із касовим апаратом старого зразку, поки очікує на новий. А чекає на нього, говорить, вже майже два місяці. А ось встановити програмне РРО йому не вдалось. Розповідає про власний досвід користування касовим апаратом: "Берете касовий апарат, берете первину документацію, вводите коди в касовий апарат, вводите назву товару, вводите ціну. Ось тут дві тисячі найменувань, якщо помилитись в одну цифру – штраф від 5 тисяч гривень".

Олександр розповів, що він, як підприємець, противник касового апарату. Тепер доведеться підняти ціни на продукти, оскільки найдешевший і надійний касовий апарат, каже, коштує 8 тисяч 200 гривень. "Плюс його обслуговування 300 гривень. Плюс касова стрічка до нього. Сканер для зчитування штрих коду з алкогольної продукції коштує півтори тисячі. Ми на нього чекали два з половиною місяці", - каже Олександр.

Начальник відділу головного управління податкової служби області Володимир Ковальський розповів, з якими питаннями зараз найчастіше звертаються підприємці: "До прикладу, у суб’єкта господарювання знаходиться понад 100-200 найменувань товару. Запитують, яким чином їх ввести в касовий апарат, залишки, де взяти документи на прихід товару, якщо купували ще без документів. Тому першочергово хочу пояснити всім, що для суб’єктів господарювання - платників єдиного податку такий облік не повинен вестися. Їх закон не зобов’язує вводити залишки товару. Єдина вимога, яка стоїть для суб’єктів господарювання - видати фіскальний чек на повну суму операції".

Та говорить: скарги на програмне РРО до них не надходили. Його підприємець може завантажити на сайті податкової служби України безкоштовно. А затримка стаціонарних касових апаратів пов’язана із великою кількістю замовлень, каже Володимир Ковальський: "У сервісних центрах пояснили, що чекати, орієнтовно, місяць. Заявки приймають і очікують саме на РРО. Якщо людина подивиться відео уроки і буде мати бажання завантажити, то впродовж доби можна завантажити собі програмне РРО на смартфон і користуватись в підприємницькій діяльності. Вони виконують одну і ту ж функцію".

Головна перевага встановлення касових апаратів - це виведення економіки із тіні та захист прав споживачів, говорить докторка економічних наук, професорка Раїса Квасницька: "Він отримує відповідний чек, електронний чек, в якому висвітлено його покупку. Що стосується продавців, вигідність в тому, що тут облік, легкість занесення операцій, які здійснюються у торгівлі, в різні реєстри бухгалтерського обліку і так далі".

Раїса Квасницька розповідає, через що, на її думку, частина підприємців є противниками касових апаратів: "Вони, нажаль, бачать не зовсім правильно різні недоліки. Чомусь більшість вважають, що потрібно купувати касові апарати, які є не дешеві. Звичайна альтернатива може бути - це електронне РРО. Це перше. Друге: вважають, якщо вже буде касовий апарат, будуть збільшені перевірки податкової. Також багатьох лякає, що потрібно навчитися, як працювати з цією програмою".

Чому маленькі магазини зараз приймають тільки готівку, пояснює: "Якщо готівкою розраховуються, то вони не висвітлюють, не показують ніде це. А якщо тільки буде безготівковий розрахунок, тобто, встановлений термінал, то зобов’язані ввести вже облік на основі касових апаратів".

За словами Володимира Ковальського, до 1 квітня цього року за відсутність касових апаратів не штрафуватимуть. Наразі відповідальність передбачена за невидачу чеку.