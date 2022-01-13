Розширення переліку професій для вакцинації. Що чекає на Хмельниччину

З 31 січня 2022 року набуває чинності наказ МОЗ України, який розширює перелік осіб для обов'язкової вакцинації від COVID-19. Про це розповів заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації Сергій Ткачук.

За його словами, обов'язковими щеплення від COVID-19 будуть для працівників органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров’я державної комунальної форми власності, комунальних підприємств та установ.

"Це означає, що якщо протягом січня ці правники не отримають першої дози щеплення, то такі особи будуть після 31 січня відсторонені від роботи без збереження заробітної плати", - каже Сергій Ткачук.

За його словами, виключення матимуть ті, у кого є довідка щодо наявних протипоказань для вакцинації.