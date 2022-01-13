У Кропивницькоми щедрували та колядували сотня викладачів та студентів

У Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, що у Кропивницькому, щедрували та колядували сотня викладачів та студентів. Акцію організували до Щедрого вечора, який відзначають 13 січня, напередодні Старого Нового року.

Перед співом учасники акції зробили вокальну розминку. Далі – репетиція, під час якої виконали частину колядки "Добрий вечір тобі, пане господарю". За словами викладача кафедри мистецтв Костянтина Дьоміна, для виконання обрали версію колядки, що підходить для народного співу: ”Є багато обробок. Складність залежить від того, який хор виконує”.

Учасники акції були у вишиванках та хустках. Першокурсниця Карина Кравченко сказала, що щедрує вперше: ”Взяла бабусину хустку, щоб виглядати гарно, відповідно до традицій. Це дуже цікаво, ми репетирували, готувалися. Я дуже рада, що така традиція є. Це об’єднує увесь університет”.

Для спільного виконання обрали колядку та щедрівку. Розпочали зі ”Щедрика” композитора Миколи Леонтовича, який, зі слів професорки кафедри мистецтв Алли Растригіної, створив п’ять редакцій твору: ”Це головна пісня на Різдво, навіть у Сполучених Штатах Америки. Щедрівку співали тільки музиканти. По-перше, це чотириголосся було, коли співають високі і низькі чоловічі та жіночі голоси – різні партії співають. І саме це співзвуччя і гармонія дають почуття злету якогось”.

Далі учасники акції виконали колядку.

Доцентка кафедри мистецької освіти Лариса Гарбузенко розповіла, що акцію ініціював благодійний фонд ”Харків з тобою”: ”Їхня акція – фестиваль ”Вертеп-фест” закликав всю Україну співати”.

Відеозапис співу відправлять організаторам ”Вертеп-фесту”, які розмістять його в соціальних мережах.

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