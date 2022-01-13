На Комунальному підприємстві (КП) "Миколаївелектротранс" станом на 13 січня працює 27 нових тролейбусів марки "Дніпро". Ще 13 машин мають поставити до кінця серпня 2022 року.

Про це кореспондентам Суспільного розповів головний інженер КП "Миколаївелектротранс" В'ячеслав Кащенюк.

За словами В'ячеслава Кащенюка, зараз працюють 24 нові тролейбуси, ще три брендують, клеять логотипи міста, з 17 січня запрацюють всі 27.

Наступну партію на підприємстві очікують 17-18 січня.

"Постачальник працює з випередженням графіку відсотків на 50. За графіком останній тролейбус повинні поставити у серпні, але я сподіваюсь, що до кінця весни ми отримаємо все замовлення, усі 40 одиниць", — сказав В'ячеслав Кащенюк.

Як розповів В'ячеслав Кащенюк, кожен тролейбус закріплений за конкретним водієм. І тому щодня, відповідно до графіка, на маршрути виходить різна кількість тролейбусів. 13 січня на лініях працювали 14 нових машин.

23 грудня під час руху загорівся новий тролейбус під номером 0012, після чого була призупинена експлуатація тролейбусів "Дніпро".

"Ми зупинили експлуатацію усіх нових тролейбусів та викликали представника постачальника. Вони перевірили усі тролейбуси і зараз ці тролейбуси возять пасажирів міста. Що стало причиною займання нам не повідомили, але запевнили у безпечному використанні цих транспортних засобів", — розповів В'ячеслав Кащенюк.

Фото: КП "Миколаївелектротранс"/Facebook Тролейбус, який поставили замість згорілого

Відповідно до умов договору, сказав В'ячеслав Кащенюк, фірма-постачальник тролейбусів 11 січня замінила тролейбус 0012 на нову одиницю.

Що відомо

Тролейбуси місто закупило за кредитні гроші Європейського банку реконструкції та розвитку. Виробник – завод "Південьмаш".

Перші десять тролейбусів презентували у Миколаєві 11 вересня до Дня міста.

Миколаївському тролейбусу виповнилося 54 роки.

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