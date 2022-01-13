Навчання у хмельницькій школі, де шукали вибухівку, відновлять 14 січня

Навчання в Хмельницькій спеціалізованій загальноосвітній школі № 6 відновлять завтра, розповів її директор Сергій Ткач. За його словами, близько десятої ранку правоохоронці повідомили: на їхню електронну пошту надійшов лист про замінування школи та 8 вибухів об 11-тій годині. Тож, каже директор, учнів та працівників евакуювали, а приміщення та прилеглу територію обстежували слідчі, вибухотехніки, кінолог.

За пів години після повідомлення про замінування шостої Хмельницької школи у приміщенні перебували слідчі поліції, вибухотехніки, кінолог із службовим собакою, газівники та директор Сергій Ткач. За його словами, на той час у школі перебувало 728 учнів та 96 дорослих. Директор додає: "Ми, в принципі, зразу орієнтували вчителів, щоб діти йшли по домівках. Важче було з учнями початкових класів, ми проінформували батьків. Телефон аж гарячий, скажем так, але я розумію таку ситуацію, ми мусимо виходити з цієї ситуації".

Учителі навчального закладу розповіли: як тільки їм надійшло повідомлення, що дітей треба евакуйовувати, жодної тисняви і паніки в закладі не було. За їхніми словами, у школі є уроки цивільної оборони, тож діти не раз відпрацьовували евакуацію.

"Евакуацію здійснили за лічені хвилини, буквально, за 10 хвилин. Починаючи з 10 години, відповідні служби проводили перевірку на наявність вибухівки. В повідомленні було сказано, що об 11 годині має відбутися вибух", - каже директор Сергій Ткач.

Ані об 11-ій, ані в 12-тій, ні о 13-ій годині вибухів не було. Старша інспекторка з комунікацій Хмельницького райуправління поліції Людмила Берестовська каже: вибухівки в приміщенні та на прилеглій території правоохоронці не знайшли. Додає: "В подальшому будуть внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, за статтею 259 кримінального кодексу України. Це завідомо неправдиві відомості про замінування".

Дідусь одного з учнів школи, Петро, каже: щойно дізнався про замінування, одразу прибіг за онуком. "Я бігом прибіг. В принципі, я знав. Вчора в інтернеті вже було, що в Києві так само все замінували. Його вичислять, будь що. Це дуже легко зараз робиться", - каже чоловік.

Повідомлення про замінування надійшло листом на електронну пошту, тому пошуки зловмисника ускладнюються, каже Людмила Берестовська: "Цього електронного листа могли надіслати і з-за кордону, і з окупованих територій".

Із її слів, інформаторів, які повідомляли про замінування з мобільних чи стаціонарних телефонів, правоохоронці знаходять.

"Коли було замінування залізничного вокзалу в місті Хмельницький, то працівники поліції впродовж декількох годин знайшли зловмисника. Також знайшли людину, яка телефонувала і говорила, що заміновано на перехресті вулиць Степана Бандери і Зарічанська. Там залишили просто підозрілий предмет. особу цієї людини вже встановили", - додає Людмила Берестовська.

Директор школи каже: навчання, скоріш за все, відновлять наступного дня, 14 січня. За його словами, сьогодні увесь день в навчальному закладі працювали слідчі.

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