Суд у Рівному 13 січня почав засідання, на якому мають обрати запобіжний захід головному лікарю рівненської "екстренки" Андрію Бортніку. Посадовця підозрюють у неправомірному преміюванні себе та підлеглих за роботу із ковід-пацієнтами. У суді він вперше прокоментував цю тему та сказав, що вважає свої дії правильними та про вчинене не шкодує.

Запобіжний захід

13 січня засідання суддя Рівненського міського суду Євген Сидорук заслухав сторону обвинувачення та підозрюваного. Слідство не клопотало про тримання під вартою, у суду просили найм'якший з можливих запобіжних заходів – особисте зобов'язання.

Адвокат Бортніка Андрій Колесник назвав підозру необґрунтованою та зазначив, що на премії пішли залишкові гроші від Національної служби здоров'я України, які вирішили використати саме на доплати за додаткове навантаження.

Фото: Тетяна Климчук, Суспільне Рівне

Зрештою, після понад півтори години розгляду суддя повідомив, що рішення озвучить о 9:00 14 січня, адже у цій справі йому потрібно вивчити багато документів.

У чому звинувачують Бортніка та що він каже

Напередодні головному лікарю "екстренки" повідомили про підозру в нецільовому використанні "ковідних" грошей. У прокураторі заявили, що посадовець призначив премії з "ковідного" фонду працівникам, які нібито не залучались для надання меддопомоги пацієнтам з COVID-19.

Йдеться про доплати, які працівники диспетчерської служби отримали у квітні та травні 2020 року. Тоді Центр екстреної меддопомоги отримав так звані ковідні гроші на виплату працівникам, яких залучали до роботи з хворими на коронавірус. Окрім бригад, які виїжджали на виклики, гроші отримали також диспетчери "швидкої".

Премії керівник Центру екстреної меддопомоги Андрій Бортнік виплатив майже 50 працівникам диспетчерської служби. 10 тисяч гривень він отримав сам, своїм двом заступникам він виплатив майже по 13 тисяч гривень. Таке використання "ковідних" коштів у обласній прокуратурі назвали нецільовим, оскільки їх виплатили працівникам, які за своїми функціональними обов’язками не залучались до надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19.

Загалом йдеться про доплати у розмірі 436 тисяч гривень.

Після судового засідання Андрій Бортнік у коментарі журналістам сказав, що "платив, платить і буде платити, бо люди на це заслуговують".

Позиція колективу

Працівники "екстренки", з якими напередодні спілкувалось Суспільне, вважають, що ковідні премії їм виплатили законно. Диспетчерка Олена Бобик розповіла: коли почалась пандемія коронавірусу, кількість викликів зросла.

У квітні-травні 2020-го, за словами старшої лікарки зміни Любові Волинець, працівники отримували від 1000 до 1500 дзвінків, надавали консультації та призначали необхідне лікування.

"Були випадки, коли люди по дві доби не могли дістатися до родини, вони були на роботі і це все бачив директор центру. Тому нам були виплачені за ті два місяці ці "ковідні" гроші, десь 3700 і друга виплата була 6000", – розповіла Суспільному старша лікарка зміни Любов Волинець.

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