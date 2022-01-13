Бустерну дозу вакцини кияни можуть зробити у будь-якому пункті, де вакцинують проти COVID-19. Про це повідомила директорка столичного Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург. За її словами, станом на 13 січня такою можливістю скористалося близько 10 тисяч мешканців столиці.

Наказом Міністерства охорони здоров’я України № 26 від 6 січня 2022 року рекомендовано вводити бустерну дозу людям старшим 18 років, які отримали дві дози вакцини понад 6 місяців тому, нагадала чиновниця. Оптимальний термін ревакцинації – від 6 до 9 місяців після завершення первинного курсу вакцинації. Він не залежить від того, якою вакциною щепилася людина.

“Фактично, введення бустерної дози поновлює силу впливу вакцин від COVID-19, ефективність яких, згідно з останніми світовими даними, з плином часу поступово знижується. Бустерна доза має стати додатковим захистом, враховуючи появу все нових мутованих штамів на кшталт “Омікрона”, – розповіла Гінзбург.

За її словами, згідно з дослідженнями, найкращі результати демонструють бустерні дози мРНК-вакцинами після щеплення двома дозами вакцин інших типів.

Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина. Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендують вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

Зареєструватися на щеплення онлайн можна через сервіс helsi.me.

Що відомо

У Києві виявили за добу, 12 січня, 997 хворих на коронавірус. Це менше, аніж напередодні. 11 людей померли. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

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