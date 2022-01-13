Рівнянка виклала в соцмережах фото дитячого майданчика в міському парку та вказала, що об'єкт є небезпечним і звідти стирчать шурупи й цвяхи. В комунальному підприємстві, яке опікується об'єктом, Суспільному 13 січня повідомили, що конструкції були аварійними і їх прибрали.

Про дерев'яний дитячий майданчик у парку на Ювілейному 12 січня у Facebook написала Ольга Яценя.

Скрин з Facebook Ольга Яценя

У якому стані дерев'яні конструкції парку – жінка продемонструвала на фото.

Фото: Facebook Ольга Яценя

Фото: Facebook Ольга Яценя

Цим дитячим майданчиком опікується міський трест зеленого господарства. Головний інженер комунального підприємства Олександр Кравчук розповів Суспільному, що дерев'яні конструкції у парку на Ювілейному встановили понад 15 років тому. Раніше їх регулярно ремонтували, а зараз визнали таким, що не підлягають відновленню.

"Демонтувати його треба було вже 100%, бо він уже ніс небезпеку для дітей. А відновити його вже неможливо, бо він повністю дерев'яний і несучі основи вже погнили. Тому ми зробили фотофіксацію цих всіх конструкцій, склали акт обстеження і комісія вирішила його демонтувати. Спочатку забрали найаварійніші елементи, гірки, а будиночки залишилися. Не було можливості їх одразу забрати, бо для цього був потрібен навантажувач. А вчора з'явилася і ми вже їх забрали", – пояснив Олександр Кравчук.

Фото: Суспільне Рівне

Монтувати новий дитячий майданчик на цьому місці наразі не планують, зазначив Олександр Кравчук.

"Буде чисте місце. Там є один спортивний майданчик, і один дитячий, ближче до автомістечка. Тому вистачає поки. Але якщо рівняни забажають, то, скажімо, можуть проявити ініціативу і подати відповідний проєкт на громадський бюджет", – додав він.

Фото: Суспільне Рівне

Зі слів Олександра Кравчука, на балансі тресту зеленого господарства є понад 20 дитячих майданчиків, розташованих у зонах їхнього обслуговування.

"Кожен рік після зими ми створюємо комісію й обстежуємо їх. Складаємо акт і ремонтуємо, якщо є така можливість. А коли вже неможливо відновити, то демонтовуємо. Відгукуємося і коли люди скаржаться. Кілька років тому на Набережній ми дерев'яний демонтували, тепер біля "Хіміків" попрощалися з таким майданчиком. І зараз лишилася частина ще на Лебединці, я маю на увазі найперші старі дерев'яні елементи. Бо деякі ми вже демонтували й доставили нові", – розповів головний інженер тресту зеленого господарства.

Демонтувати залишки дерев'яних конструкцій дитячого майданчика на Лебединці, зі слів Олександра Кравчука, планують навесні.

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