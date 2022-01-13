У Хмельницькому з 9 поверху готелю випав військовий

У Хмельницькому, 7 січня, у дворі готелю "Поділля" знайшли тіло військового 19-ї окремої ракетної бригади "Свята Варвара". Про це повідомили на сторінці військової частини.

Також цю інформацію Суспільному підтвердила старша інспекторка сектору моніторингу Хмельницького районного відділу поліції Людмила Берестовська.

За її словами, 36-річний чоловік випав з 9 поверху готелю "Поділля".

"Загиблий проживав у готелі з ще одним чоловіком. Його знайомий на свята поїхав до родини, а він залишився у номері один. Ми опитали можливих свідків, які розповіли, що ніхто до нього не приходив у гості. У помешканні не було слідів боротьби. Номер був закритий з середини", - повідомила Людмила Берестовська.

Додає, наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження та встановлюють, чи це було самогубство, чи нещасний випадок.

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