Службову перевірку щодо ситуації, яка склалася навколо запорізького підприємства НВК "Іскра" ініціювали в концерні "Укроборонпром". Для цього створили відповідну комісію, яку очолить профільний заступник з виробництва Ігор Фоменко.

Про це 13 січня повідомили на сайті концерну.

Як йдеться у повідомленні, у Міністерстві оборони не відмовлялись від продукції заводу "Іскра".

"Наразі існує затримка з виконанням одного з контрактів на замовлення Міноборони, усі обставини якої й покликана встановити перевірка", – йдеться на сайті концерну.

Позиція Міноборони

Як повідомили у пресслужбі відомства 13 січня, деякі ЗМІ з посиланням на анонімні джерела поширили інформацію, що міністерство відмовилось від продукції НВК "Іскра". В Міноборони наголошують, що ця інформація не відповідає дійсності.

Протягом минулого року підприємство мало чотири контракти від Міноборони, за якими отримало аванс:

"У грудні 2021 року Міністерство оборони здійснило оплату КП “НВК “Іскра” у розмірі понад 51 млн грн за двома контрактами, які успішно виконуються", – йдеться у заяві.

Втім у Міноборони повідомили, що в період з серпня по жовтень підприємство не виконало вчасно зобов'язань за одним з контрактів, через що виникла дебіторська заборгованість у розмірі 58 млн грн. За таких умов, наголошують у відомстві, подальше авансування робіт неможливе.

"Авансування буде відновлено у разі погашення дебіторської заборгованості підприємством, або на виконання відповідного рішення суду", – зазначено у заяві.

Позиція НВК "Іскра"

На підприємстві ситуацію Суспільному коментувати телефоном, що вказаний на офіційному сайті, відмовились та попросили написати інформаційний запит.

Що відомо

Казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Іскра" – провідний розробник і виробник наземної радіолокаційної техніки оборонного комплексу України. У складі підприємства працюють конструкторське бюро та електромашинобудівний завод. Підприємство входить до державного концерну "Укроборонпром".

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