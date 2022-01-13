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На вибори ректора Буковинського медуніверситету допустили чотирьох кандидатів: хто вони
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На вибори ректора Буковинського медуніверситету допустили чотирьох кандидатів: хто вони

Дар'я Нематіан-Золбін
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На вибори ректора Буковинського медуніверситету допустили чотирьох кандидатів: хто вони фото: Шпальта

На вибори ректора Буковинського державного медичного університету допустили чотирьох кандидатів. Вибори відбудуться 1 лютого.

Про це Суспільному сказала прессекретарка медичного університету Оксана Вівсяник.

Проголосувати за кандидата зможуть викладачі, технічні працівники та представники студентського самоврядування.

На посаду претендують:

  • Оксана Андрієць — виконувачка обов'язків ректора університету. Андрієць стала в.о. наприкінці жовтня 2021 року за наказом МОЗу. У виші є професоркою кафедри акушерства та гінекології. З 2014 по 2019 роки очолювала обласний департамент охорони здоров'я.
  • Анатолій Гоженко — директор державного підприємства Український науково-дослідний інститут медицини транспорту.
  • Віталій Максим'юк — професор кафедри хірургії в медичному університеті. Раніше він був виконувачем обов'язків ректора БДМУ.
  • Віктор Польовий — завідувач кафедри загальної хірургії. З 2004 до 2010 року був деканом медичного факультету №1.

Що відомо

  • Вибори ректора мали відбутися 3 березня 2021 року. Через карантин їх перенесли на невизначений термін.
  • З попереднім керівником вишу Тарасом Бойчуком завершився контракт. Він очолював заклад протягом двох каденцій, відтак втретє не міг подавати свою кандидатуру.
  • До жовтня 2021 року виконувачем обов'язків був Віталій Максим'юк. З жовтня МОЗ призначило в.о. медичного університету Оксану Андрієць.

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