На позачерговій сесії Ужгородської міськради, 13 січня, депутати виділили мільйон гривень з резервного фонду на оновлення котелень у школах №9 та №15 у обласному центрі. 700 тисяч грн спрямують на закупівлю двох котлів, 300 тис. грн — на демонтаж та встановлення, — йдеться у повідомленні міської ради у Facebook.

Начальниця відділу освіти Ужгородської міськради Наталія Мухомедьянова повідомила телефоном Суспільному, що за виділені кошти планують закупити один котел для школи №15 а також комплектуючі для котельні у школі №9.

"Придбана котельня обігріватиме 15-ту та 12-ту школи та садочок №8. Зараз котельня працює, але один робочий котел практично вийшов з ладу, тому ми не можемо підняти температуру і підняти тиск. Через це у класних і групових приміщеннях низька температура. Ми зараз закупимо хоча б один котел. Це буде перший крок. Це забезпечить належну температуру до кінця опалювального сезону. З приводу 9-ої школи – там закуплять та встановлять комплектуючі до цієї модульної котельні", — розповіла Наталія Мухомедьянова.

Вона повідомила, що для дитячого садочку №8, який знаходиться у віддаленій від котла точці, планують будівництво автономної міні-котельні.

"Отримали проєктно-кошторисну документацію і позитивний експертний звіт. Передбачили понад 3,5 млн коштів програми соціально-економічно розвитку на будівництво цієї котельні. Тому протягом 2022 року до початку опалювального сезону встановлять нову котельню на твердому паливі", — розповіла начальниця міського відділу освіти Ужгородської міськради.

Що відомо:

Котельні, які обслуговують три школи Ужгорода та дитсадок, перебувають в аварійному стані. Щодо їхнього стану 11 січня в Ужгородській міській раді провели позапланове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У жовтні 2020-го ця котельня, яка обігріває дві школи та дитсадок, вже була в аварійному стані. Через це заклади були без опалення.

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