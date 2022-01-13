На Івано-Франківщині синоптики прогнозують погіршення погодних умов — посилення вітру та ожеледицю на дорогах. Про це повідомили на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

"Впродовж доби 13 січня по області та місту очікується посилення північно-західного вітру 15-20 м/с, на дорогах збережеться ожеледиця. Рівень небезпечності перший, жовтий", — йдеться у дописі.

13 січня на Прикарпатті буде хмарно з проясненням, вдень — невеликий дощ з мокрим снігом, повідомили Суспільному в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації.

Денна температура повітря в області коливатиметься від -3°C до +2°C. У високогір’ї Карпат стовпчик термометра покаже від -5°C до -10°C.

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