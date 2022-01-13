На Сумщині продали понад 49 тисяч новорічних ялинок та сосен

За час передноворічних свят на Сумщині зрубали та продали понад 49 тисяч ялинок і сосен. Про це повідомили в обласному управлінні лісового та мисливського господарства Сумської області.

Найбільше новорчних дерев продали Тростянецький лісгосп – 5,1 тис. штук, Середино-Будський - 5 тисяч, Охтирський - 4,7 тисячі та Конотопський - 4,5 тисячі. У середньому, ціна на новорічні дерева складала 87,6 гривень за метр.

На всій території області діяли 70 точок продажу - на ринках та біля будівель лісгоспів і лісництв. У Глухівському, Тростянецькому та Роменському лісгоспах можна було придбати дерева і в спеціалізованих магазинах "Лісовичок".

Також лісгоспи продавали дерева у контейнерах - звичайні та блакитні ялинки, а також сосни кримські. Таких дерев продали 400 штук.

У період свят за плантаціями лісгоспів наглядали 248 охоронців - 73 рейдові бригади. Вони виявили 31 самовільно зрубане дерево. Адміністративні протоколи щодо самовільного зрубування дерев склали на 16 людей, повідомили в управлінні. Загальна сума штрафу склала 7,7 тис. грн.

Що відомо

Лісівники Сумщини планували продати 48 тисяч новорічних дерев.

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