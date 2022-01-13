На Вінниччині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом наруги над державним символом України. Подія трапилась у селі Оленівка Вороновицької громади.

Про це розповіла речниця відділу комунікації Нацполіції у Вінницькій області.

У ніч на 12 січня 18-річна місцева жителька зняла стяг з адміністративної будівлі та розписала нецензурними словами.

Дівчина була напідпитку. Таким чином вона вирішила помститися працівниці сільради.

Розпочато кримінальне провадження за наругою над державним прапором. Дівчині загрожує до трьох років в’язниці.

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