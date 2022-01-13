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Вперше постріляли: Сумські гвардійці тренувалися на власному військовому стрільбищі
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Вперше постріляли: Сумські гвардійці тренувалися на власному військовому стрільбищі

Юлія Марковська
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Вперше постріляли: Сумські гвардійці тренувалися на власному військовому стрільбищі Фото Нацгвардії України

Гвардійці частини 3051, які проходять бойове злагодження перед від`їздом до району проведення Операції об’єднаних сил, виконували вправи навчальних стрільб.

Вперше постріляли: Сумські гвардійці тренувалися на власному військовому стрільбищіФото Нацгвардії України

Робили це гвардійці частини вперше на власному військовому стрільбищі. За словами командира військової частини підполковника Євгена Казанцева, на стрільбищі підрозділи частини можуть відточувати свою майстерність зі стрілецького озброєння. Також територія та обладнання стрільбища дозволяють виконувати вправи з метання навчально-імітаційних ручних гранат.

Вперше постріляли: Сумські гвардійці тренувалися на власному військовому стрільбищіФото Нацгвардії України

Власне військове стрільбище для 3051 частини створили задля підтримання бойової готовності підрозділів частини до виконання завдань, підвищення рівня бойової майстерності військовослужбовців та злагодження підрозділів.

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