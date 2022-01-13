На Житомирщині за добу інфікування на COVID-19 зареєстрували у 252 жителів

На Житомирщині за добу, 13 січня, підтвердили коронавірус у 252 жителів області. Померли двоє людей.

Про це 14 січня повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова.

13 січня лабораторний центр провів 1 200 досліджень на наявність захворювання – у 252 жителів області підтвердили діагноз. Активними хворими на коронавірус наразі є 2 515 жителів Житомирщини.

Від ускладнень коронавірусу померли ще двоє людей:

82-річна жителька Пулин;

82-річна жителька Житомира.

Загалом серед жителів області, хворих на COVID-19, офіційно зареєстровані 3 294 летальні випадки. Найбільше людей померли у Житомирі – 907 жителів, Бердичеві – 281, Коростені – 239 та Новограді-Волинському – 187.

13 січня одужання від коронавірусу підтвердили у 207 жителів області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 142 512 жителів, з яких 136 496 вже одужали.

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