Понад півтисячі безпритульних котів і собак знайшли нові родини у 2021 році завдяки фахівцям комунальної ветклініки та волонтерам. Про це повідомила пресслужба КМДА.

Більшість тварин – вихованці муніципального притулку в Бородянці або були пацієнтами комунальної ветклініки. Про це повідомила виконувачка обов'язків директора “Київської міської лікарні ветеринарної медицини” Наталя Мазур.

За її словами, кияни беруть активну участь у розв’язанні проблеми безпритульних тварин.

“Такі цифри прилаштування ми маємо винятково завдяки допомозі небайдужих людей і волонтерів. Участь суспільства – ключова, і дуже приємно бачити, що домашній пес із притулку не є чимось надзвичайно рідкісним у столичних родинах”, – сказала Наталя Мазур.

Нині у притулку ветклініки на нових власників чекають 250 собак і 50 котів. Вони вже соціалізовані й готові їхати до родин. Дізнатися більше про них можна на сайті комунальної ветклініки та в розділі “Адопція” в Реєстрі домашніх тварин.

Також у 2021 році спеціалісти “Київської міської лікарні ветеринарної медицини” надали швидку ветдопомогу понад тисячі безпритульних тварин, стерилізували понад 9 тисяч та щепили від сказу майже 10 тисяч безпритульних котів і собак.

Раніше перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба повідомив, що в Києві будується багатофункціональний Центр захисту тварин. Заклад матиме 4-поверхову ветклініку, карантинний блок, центр прилаштування та окремі притулки для котів та собак.

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