За минулу добу, 12 січня, у Запорізькій області зробили 3 918 щеплень від COVID-19.

Про це Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Першу дозу отримали 1 432 мешканці області, закінчили вакцинацію (отримали другу дозу) – 1 984. Додатковою дозою щепилися шість людей, бустерною — 493.

Всього з початку вакцинальної кампанії станом на 13 січня вакцинувалися 589 797 мешканців області. Отримали два щеплення та закінчили вакцинацію – 550 013 з них, що складає 33% від загальної кількості населення області (станом на 1 листопада 2021 року, як повідомляє управління статистики в Запорізькій області, кількість мешканців області становила 1 645 327).

Для вакцинації в області використовуються чотири вакцини проти коронавірусної хвороби: CoronaVac, Comirnaty від Pfizer, AstraZeneca та Moderna.

Нагадуємо, що у Запоріжжі щоденно працюють пункти вакцинації від COVID-19 на базі медичних закладів, у торговельних центрах міста, на залізничному вокзалі "Запоріжжя-1".

Що відомо

Вакцина від варіанту COVID-19 Омікрон виробництва Pfizer буде готова у березні. Про це заявив виконавчий директор корпорації Pfizer Альберт Бурла. За словами представника Pfizer, нова вакцина також захищатиме від інших відомих варіантів коронавірусу.

Понад 6,7 млн українців подали заявки в “Дії” на отримання “тисячі гривень за вакцинацію” з початку запуску програми єПідтримка. За три тижні дії програми громадянам вже виплатили майже 6,4 млрд гривень.

Альфа-Банк і Монобанк, які беруть участь у державній програмі “єПідтримка” із виплати “тисячі гривень за вакцинацію”, повідомили що клієнти можуть отримати пластикові картки для виплат за вакцинацію з цього тижня.

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