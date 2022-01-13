COVID-19 на Запоріжжі: 221 новий випадок та 18 летальних

За минулу добу, 12 січня, в Запорізькій області виявили 221 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу, померли 18 пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19, одужали 55 мешканці регіону.

Про це повідомляє Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

За останню добу лабораторно були обстежені 1 254 людини. Нині в регіоні продовжують лікуватись 1 090 пацієнтів.

Протягом всього періоду пандемії на Запоріжжі захворіли на коронавірусну хворобу 183 500 мешканців, з них одужали 176 989, загальна кількість померлих – 5 417.

Нагадуємо, що мешканці області можуть звертатися на гарячу лінію STOPCOVID19 на Запоріжжі:

15-45 – цілодобова урядова лінія

0 800 503 508 – гаряча лінія Запорізького обласного контактного центру

707 26 81 – цілодобова лінія лабораторного центру

Що відомо

За добу 11 січня в Україні виявили 7 117 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 409, медпрацівників – 160). Летальних випадків – 193.

44 000 експрес-тестів та 78 770 ПЛР-тестів для визначення коронавірусної інфекції передали лікарням Запорізької області.

Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

В Україні відтепер можна зробити третю (бустерну) дозу вакцини проти коронавірусу. 6 січня про це офіційно повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. Ідеться про повнолітніх громадян.

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