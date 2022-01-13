Троє вінничан боряться за звання "Кращий спортсмен року"

Відділення Національного олімпійського комітету у Вінницькій області запустило онлайн голосування за кращого спортсмена 2021 року Вінницької області по версії інтернет-користувачів.

Онлайн голосування триватиме до 1 лютого 2022 року на сайті НОК за цим посиланням.

"Знайомтесь докладніше з досягненнями кожного зі спортсменів та голосуйте за того, хто на ваш погляд гідний отримати головну перемогу!", – йдеться на сайті.

За звання "Кращого спортсмена року" боротимуться троє вінничан:

Дмитро Даниленко

Майстер спорту України міжнародного класу з веслування на байдарках і каное – кращий спортсмен травня, червня, та вересня за такі досягнення:

Бронзовий медаліст Кубка світу в угорському Сегеді, де виступав у складі байдарки-двійки на дистанції 500 метрів. Для спортсмена це вже був третій Кубок світу у спортивній кар’єрі;

Срібний призер Чемпіонату Європи-2021 в Познані (Польща). Спортсмен брав участь у складі байдарки-двійки на дистанції 500 метрів, яка буде вперше представлена в програмі Олімпійських ігор Парижу-2024;

Чемпіон світу з веслування на байдарках і каноє. Це звання він здобув на Чемпіонаті світу у Копенгагені (Данія) на дистанції 500 метрів (К-4) у складі українського екіпажу байдарки-четвірки.

Фото: НОК у Вінницькій області На фото: Дмитро Даниленко

Олег Царьков

Кращий спортсмен серпня – багаторазовий чемпіон та призер міжнародних змагань, чемпіонатів України,

Член Національної збірної команди України зі стрільби кульової,

Заслужений майстер спорту України, учасник Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро та Токіо.

Фото: НОК у Вінницькій області На фото: Олег Царьков

Анна Панова

Краща спортсменка жовтня – майстер спорту міжнародного класу, чемпіонка та рекордсменка України, чемпіонка Європи серед юніорів у 2016 році,

Бронзова призерка Чемпіонату світу серед юніорів та срібна призерка Чемпіонату Європи у 2017 році,

Срібна призерка Чемпіонату Європи серед молоді у ривку 2021 року.

Фото: НОК у Вінницькій області На фото: Анна Панова

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