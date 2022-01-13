Бойовики обстрілювали та глушили безпілотники ОБСЄ на Донбасі

На Донеччині поблизу Чермалика бойовики стріляли зі стрілецької зброї по міні-БПЛА СММ, а ще один міні-БПЛА було втрачено через вплив перешкод сигналу біля непідконтрольного Лозового. Про це йдеться у звіті ОБСЄ від 12 січня 2022 року.

"Поблизу Чермалика та керуючи безпілотним літальним апаратом (БПЛА) малого радіуса дії, про політ якого повідомлялося завчасно, спостерігачі чули 3 черги зі стрілецької зброї. Вогонь вели в напрямку БПЛА. Команда СММ благополучно приземлила літальний апарат", — сказано у звіті.

За даними Місії, керуючи іншим БПЛА малого радіуса дії, про політ якого повідомлялося завчасно біля Лозового літальний апарат зазнавав впливу перешкод сигналу GPS, а згодом втратили зв’язок із ним. Оцінивши, що БПЛА втрачено, команда Місії залишила цей район.

Крім цього, під час трьох попередніх польотів над цим районом зазначений БПЛА зазнавав впливу перешкод сигналу GPS (за оцінкою, унаслідок ймовірного глушіння)*.

Читайте також

Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber