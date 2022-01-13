У Вінниці двоє чоловіків з опіками потрапили до лікарні через пожежу в гаражі

На Сабарівському шосе виникла пожежа в гаражі, двоє чоловіків 20 та 40 років отримали опіки. Їх госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє Державна Служба з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.

Фото: Державна Служба з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області

Загоряння сталось 12 січня о 16:00, в одному із гаражних боксів на площі 24 кв.м.

"О 16:15 пожежу локалізовано, а о 16:27 ліквідовано. Завдяки оперативним діям вогнеборців було попереджено загрозу перекидання вогню на поруч розташовані будівлі", — повідомили рятувальники.

З власних джерел Суспільному відомо, що чоловіки отримали до 90% опіків. Вони знаходяться в опіковому відділенні Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова.

Фото: Державна Служба з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області

До ліквідації пожежі залучили 22 надзвичайника та 7 одиниць спецтехніки.

Наразі обставини даної події з’ясовуються фахівцями.

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