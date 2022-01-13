На Рівненщині за минулу добу, 12 січня, лабораторно підтвердили 273 нові випадки інфікування COVID-19. Про це інформує оперативний штаб при ОДА 13 січня. Від ускладнень померла одна хвора.

Протягом доби зробили 783 ПЛР і 135 ІФА-досліджень та 465 швидких тестів. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від двох до 92 років:

Рівненський район – 182 (м. Рівне – 93);

– 182 (м. Рівне – 93); Дубенський район – 25 (м. Дубно – 15);

– 25 (м. Дубно – 15); Сарненський район – 40 (м. Сарни – 9);

– 40 (м. Сарни – 9); Вараський район – 18 (м. Вараш – 4).

За добу одужали 215 людей. Загалом коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 125 155 людей (3 530 624 – ).

На Рівненщині з початку пандемії зареєстрували 2 305 смертей від ускладнень хвороби (97 928 – в Україні). За минулу добу померла 80-річна жителька м. Рівне. У січні від ускладнень померли 35 людей.

Станом на 13 січня, за офіційними даними, в області є 1 582 людини з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом – 21,3%, днем раніше вона становила 21,4%.

Добова динаміка COVID-підтверджень у січні: 1 січня – 54; 2 січня – 19; 3 січня – 33; 4 січня – 104; 5 січня – 235; 6 січня – 163; 7 січня – 98; 8 січня – 55; 9 січня – 31; 10 січня – 145; 11 січня – 250; 12 січня – 273.

В Україні за добу підтвердили 10 046 нових випадків COVID-19, 191 людина померла.

За даними РНБО, станом на 12 січня кількість вакци­нованих однією дозою на Рівненщині становила 380 562 людини, це 33,27% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 380 300 людей, це 33,25%.

Читайте також

Через 20 хвилин частинки коронавірусу в повітрі стають на 90% менш заразними — дослідження

Бустерну дозу вакцини проти коронавірусу дозволили робити всім українцям.

Для фінансового захисту пацієнтів із коронавірусом цього року на “ковідні пакети” передбачено 19,4 млрд гривень.

В Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус — прогноз НАН.

Бустерна доза вакцини проти COVID-19. Як вона діє та чи захищає від "Омікрону".

Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки

Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber

Долучайтесь до нас в Instagram