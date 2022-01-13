На Івано-Франківщині медики зафіксували 983 нові випадки COVID-19

За минулу добу на Прикарпатті медики зафіксували 983 нові випадки COVID-19. Про це повідомили на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
Недугу виявили у 358 жителів Івано-Франківського, 343 — Калуського, 162 — Коломийського, 73 — Косівського, 40 — Надвірнянського та сімох жителів Верховинського районів. Від початку пандемії COVID-19 зареєстрували у 130 842 прикарпатців.
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На Івано-Франківщині впродовж 12 січня медики зафіксували дев'ять летальних випадків з діагнозом COVID-19. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померла 3 151 людина.
Одужання від коронавірусу за добу медпрацівники підтвердили 98 прикарпатцям. Загалом COVID-19 подолали 121 801 житель області.
За добу 12 січня в Україні медики виявили 10 046 нових випадків COVID-19.
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