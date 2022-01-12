Опікунство над двома трирічними дітьми, чиї батьки 12 січня загинули в аварії на окружній дорозі у Харкові, оформлять родичі.

Про це 12 січня повідомила заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан, цитує пресслужба Харківської міськради.

"Це діти з харківської родини, вони живуть на вул. Наталії Ужвій. У них є дві бабусі, які чергують зараз у лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги, їм дозволено там перебувати. Є також дідусь, тітка. Я так розумію, що над дітьми оформлятиметься опіка з боку бабусь", — сказала Горбунова-Рубан.

Трирічного хлопчика двічі прооперували, повідомила віцемерка. У нього діагностували відкриту черепно-мозкову травму, перелом основи черепа, перелом стегна, видалили селезінку. У дівчинки — переломи обох стегон. Стан дітей — стабільно тяжкий.

"Завтра до дівчинки приїдуть дитячі травматологи з міської лікарні №17. Усі лікувальні заклади готові надати цим дітям усю необхідну медичну допомогу, взяти на себе усі витрати", — сказала Горбунова-Рубан.

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