Опікунство над двома трирічними дітьми, чиї батьки 12 січня загинули в аварії на окружній дорозі у Харкові, оформлять родичі.
Про це 12 січня повідомила заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан, цитує пресслужба Харківської міськради.
"Це діти з харківської родини, вони живуть на вул. Наталії Ужвій. У них є дві бабусі, які чергують зараз у лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги, їм дозволено там перебувати. Є також дідусь, тітка. Я так розумію, що над дітьми оформлятиметься опіка з боку бабусь", — сказала Горбунова-Рубан.
Трирічного хлопчика двічі прооперували, повідомила віцемерка. У нього діагностували відкриту черепно-мозкову травму, перелом основи черепа, перелом стегна, видалили селезінку. У дівчинки — переломи обох стегон. Стан дітей — стабільно тяжкий.
"Завтра до дівчинки приїдуть дитячі травматологи з міської лікарні №17. Усі лікувальні заклади готові надати цим дітям усю необхідну медичну допомогу, взяти на себе усі витрати", — сказала Горбунова-Рубан.
Що відомо
- Внаслідок лобового зіткнення Kia та таксі Toyota служби "30-40" на окружній дорозі загинули 34-річний водій Kia та подружжя з таксі — 31-річний водій з 29-річною дружиною. Таксист перевозив свою родину. Двоє дітей водія таксі та його дружини перебувають у тяжкому стані в лікарні. За попередніми даними, Kia виїхав на зустрічну смугу.
- За даними прокуратури, водія Kia тричі зупиняли п'яним за кермом. Також його притягали до адмінвідповідальності за скоєння ДТП, їзду без документів, порушення швидкісного режиму, виїзд на зустрічну смугу, невиконання вимог знаків, відсутність страхування.
- На підтримку потерпілої родини оголосили збір коштів.