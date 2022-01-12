Китайська жінка на ім’я Ван стверджує, що під час побачення наосліп у місті Чженчжоу там запровадили локдаун через поширення COVID-19, і вона вже кілька днів не може повернутися додому. Про це повідомляють BBC і The Guardian.

Своєю історією Ван поділилася в китайській соцмережі WeChat. За її словами, батьки влаштували їй понад десять побачень наосліп, оскільки вона "з роками не молодіє". П’ятий чоловік сказав, що гарно куховарить, і на побаченні 10 січня запросив її додому на вечерю.

У цей час у місті запровадили локдаун через виявлені випадки інфікування коронавірусом. За даними китайського англомовного видання The Global Times, за останній тиждень у 12,6-мільйонному Чженчжоу виявили понад 100 хворих на COVID-19.

Так Ван була змушена залишитися в домі в чоловіка. Її історія набула розголосу в китайських соцмережах і ЗМІ, коли вона почала розповідати про неї у форматі відеощоденника. На платформі Weibo хештег про Ван та її побачення переглянули понад п’ять мільйонів разів.

У своїх відео Ван показувала життя з чоловіком, із яким познайомилася на побаченні наосліп: як вони готують чи прибирають разом або як вона працює за його ноутбуком, поки той спить.

"Якщо не врахувати того, що він німий мов дерев’яний манекен, усе інше (щодо нього — ред.) непогане. Хоча його їжа така собі, але він хоче готувати, і це, я думаю, чудово", — розповідала Ван в інтерв’ю китайським ЗМІ.

А проте, пізніше жінка видалила кілька відео — каже, що через скарги чоловіка, бо йому почали надзвонювати друзі. "Дякую вам за увагу… Сподіваюсь, спалах (коронавірусу — ред.) скоро завершиться, і мої самотні сестри також знайдуть собі пару", — написала Ван 12 січня.

Стратегія боротьби Китаю з коронавірусом полягає у запровадженні максимальних обмежень у разі виявлення навіть кількох випадків COVID-19. Тому історія Ван не унікальна. Лише у грудні 2021 року в китайському місті Сіань запровадили локдаун, і чоловікові, який у цей час переїжджав до іншого дому, довелося просити в сусідів ковдри.

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