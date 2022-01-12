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"Працюємо з кривдниками та постраждалими": у Слов'янську відкрили Центр психологічної підтримки
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"Працюємо з кривдниками та постраждалими": у Слов'янську відкрили Центр психологічної підтримки

Олег Ломакін Надія Задорожня
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"Працюємо з кривдниками та постраждалими": у Слов'янську відкрили Центр психологічної підтримки У Слов'янську відкрили Центр психологічної підтримки, фото: Суспільне Донбас

12-го січня у Слов'янську відкрили Центр психологічної підтримки, офіс якого облаштували на вулиці Батрюка-12. Тут працюватимуть психологи, які надаватимуть консультації людям, постраждалим від домашнього або гендерного насилля, повідомляє кореспондентка Суспільного.

В Центрі психологічної підтримки надаватимуть консультації троє спеціалістів. Жителі громади можуть отримати допомогу, якщо постраждали від фізичного, психологічного або економічного насилля.

"Працюємо з кривдниками та постраждалими": у Слов'янську відкрили Центр психологічної підтримкиСуспільне Донбас

Євген Боженко (справа) надає консультацію

За словами психолога Євгена Боженка, спеціалісти Центру працюють з людьми, які звертаються самостійно, або через поліцію.

"Ми можемо їх перенаправляти, якщо людина потребує підтримки з боку медиків. Це і психіатрична допомога, і соматична допомога, терапевтична допомога. Ми можемо доправляти цих людей і супроводжувати до поліції, коли людина боїться туди піти", — розповів Боженко.

"Працюємо з кривдниками та постраждалими": у Слов'янську відкрили Центр психологічної підтримкиСуспільне Донбас

Тетяна Пєвєнь

Як повідомила Суспільному керівниця спеціалізованої служби первинного соціально-психологічного консультування Тетяна Пєвєнь, фахівці служби надають соціальні й психологічні послуги.

"Працюємо як з кривдниками, так і з неповнолітніми та дорослими постраждалими особами", — відзначила Тетяна Пєвєнь.

Службу з психологічного консультування людей, які зазнали домашнього або гендерного насилля у Слов’янську створили у червні. За цей час набрали персонал та зробили ремонт у приміщенні, закупили меблі та техніку.

"Працюємо з кривдниками та постраждалими": у Слов'янську відкрили Центр психологічної підтримкиСуспільне Донбас

У приміщенні Центру психологічної підтримки зробили ремонт, закупили меблі та техніку

За словами заступниці голови Донецької облдержадміністрації Юлії Костюніної, це вже третє приміщення, в якому завдяки державній субвенції надається психологічна підтримка.

"Слов’янськ має дуже негативну статистику по цьому явищу і за минулий рік було складено більше тисячі протоколів", — наголосила Костюніна.

Що відомо

Всього на Донеччині планується створити 9 Центрів психологічної підтримки

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