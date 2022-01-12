12-го січня у Слов'янську відкрили Центр психологічної підтримки, офіс якого облаштували на вулиці Батрюка-12. Тут працюватимуть психологи, які надаватимуть консультації людям, постраждалим від домашнього або гендерного насилля, повідомляє кореспондентка Суспільного.
В Центрі психологічної підтримки надаватимуть консультації троє спеціалістів. Жителі громади можуть отримати допомогу, якщо постраждали від фізичного, психологічного або економічного насилля.
За словами психолога Євгена Боженка, спеціалісти Центру працюють з людьми, які звертаються самостійно, або через поліцію.
"Ми можемо їх перенаправляти, якщо людина потребує підтримки з боку медиків. Це і психіатрична допомога, і соматична допомога, терапевтична допомога. Ми можемо доправляти цих людей і супроводжувати до поліції, коли людина боїться туди піти", — розповів Боженко.
Як повідомила Суспільному керівниця спеціалізованої служби первинного соціально-психологічного консультування Тетяна Пєвєнь, фахівці служби надають соціальні й психологічні послуги.
"Працюємо як з кривдниками, так і з неповнолітніми та дорослими постраждалими особами", — відзначила Тетяна Пєвєнь.
Службу з психологічного консультування людей, які зазнали домашнього або гендерного насилля у Слов’янську створили у червні. За цей час набрали персонал та зробили ремонт у приміщенні, закупили меблі та техніку.
За словами заступниці голови Донецької облдержадміністрації Юлії Костюніної, це вже третє приміщення, в якому завдяки державній субвенції надається психологічна підтримка.
"Слов’янськ має дуже негативну статистику по цьому явищу і за минулий рік було складено більше тисячі протоколів", — наголосила Костюніна.
Що відомо
Всього на Донеччині планується створити 9 Центрів психологічної підтримки