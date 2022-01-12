12-го січня у Слов'янську відкрили Центр психологічної підтримки, офіс якого облаштували на вулиці Батрюка-12. Тут працюватимуть психологи, які надаватимуть консультації людям, постраждалим від домашнього або гендерного насилля, повідомляє кореспондентка Суспільного.

В Центрі психологічної підтримки надаватимуть консультації троє спеціалістів. Жителі громади можуть отримати допомогу, якщо постраждали від фізичного, психологічного або економічного насилля.

Суспільне Донбас Євген Боженко (справа) надає консультацію

За словами психолога Євгена Боженка, спеціалісти Центру працюють з людьми, які звертаються самостійно, або через поліцію.

"Ми можемо їх перенаправляти, якщо людина потребує підтримки з боку медиків. Це і психіатрична допомога, і соматична допомога, терапевтична допомога. Ми можемо доправляти цих людей і супроводжувати до поліції, коли людина боїться туди піти", — розповів Боженко.

Суспільне Донбас Тетяна Пєвєнь

Як повідомила Суспільному керівниця спеціалізованої служби первинного соціально-психологічного консультування Тетяна Пєвєнь, фахівці служби надають соціальні й психологічні послуги.

"Працюємо як з кривдниками, так і з неповнолітніми та дорослими постраждалими особами", — відзначила Тетяна Пєвєнь.

Службу з психологічного консультування людей, які зазнали домашнього або гендерного насилля у Слов’янську створили у червні. За цей час набрали персонал та зробили ремонт у приміщенні, закупили меблі та техніку.

Суспільне Донбас У приміщенні Центру психологічної підтримки зробили ремонт, закупили меблі та техніку

За словами заступниці голови Донецької облдержадміністрації Юлії Костюніної, це вже третє приміщення, в якому завдяки державній субвенції надається психологічна підтримка.

"Слов’янськ має дуже негативну статистику по цьому явищу і за минулий рік було складено більше тисячі протоколів", — наголосила Костюніна.

Що відомо

Всього на Донеччині планується створити 9 Центрів психологічної підтримки

Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber