Майже 90 людей заарештували під час операції КДБ "Блок. 12 січня — 50 років від початку арештів інакодумців, або ж дисидентів. Затримання відбувалося і на залізничній станції "Чоп", — розповів Суспільному історик Роман Офіцинський.

У 1972 році лише протягом трьох діб арештували близько 15 людей у Львові і Києві. Зокрема, Василя Стуса, Івана Світличного, В’ячеслава Чорновола. Їх засудили за антирадянську агітацію. Арешти проводили і на Закарпатті.

"Операція "Блок" розпочалася фактично не 12 січня, а на Закарпатті 4 січня 1972 року. На залізничній станції "Чоп" затримали Ярослава Добоша. Це був студент Лювенського університету із Бельгії, українець, якого затримали під формальним приводом перевірки його документів. Це було пізно ввечері, — розповів історик Роман Офіцинський.

В Ярослава Добоша знайшли фотоплівки зі "Словником українських рим" Святослава Караванського.

"Святослав Караванський в той момент був політв’язнем. Ярослав Добош належав до Спілки української молоді, а це була так звана "бандерівська" гілка визвольного руху, — сказав Роман Офіцинський..

Ярослава Добоша звинуватили у шпигунстві. Згодом його депортували в Бельгію. За словами Романа Офіцинського, всіх людей, з якими контактував Добош заарештували — так почалася хвиля чергових репресій.

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram