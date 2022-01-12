Новий логотип територіальної громади обрали у Костянтинівці

Три тисячі гривень за перемогу в конкурсі на "Найкращий логотип громади" отримав Костянтин Пєвніков з Костянтинівки. За проєкт логотипа, який розробив чоловік, проголосувала більшість жителів громади на електронній платформі "Едем". Обирали з-поміж півтора десятка представлених робіт. Конкурс тривав близько місяця. Про це повідомляє журналістка Суспільного.

"Кольори, наприклад, нашого герба, такі ж кольори та в моєму новому логотипі, більш сучасні. Фонтан по центру - він як відмінний знак нашої громади, міста. А в серці знаходиться сім’я. Центр нашої громади - це люди", — розповів автор логотипа Костянтин Пєвніков.

Костянтин працює бухгалтером, спеціальної дизайнерської освіти не має. Про конкурс дізнався від колег. Логотип, каже, розробляв близько тижня, створив його у графічному редакторі.

"Всі роботи було запропоновано для того, щоб вже професіонали для розробки цього вже сучасного лого врахували всі бачення. Ми попросили міжнародну організацію, яка буде нам допомагати, це врахувати, та вони погодилися", — зазначив голова Костянтинівської міської тергромади Олег Азаров.

За його словами, новий логотип громади буде представлений навесні.

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