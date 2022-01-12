Наприкінці 2021 року комісія з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури нарешті обрала переможця на цю посаду. Ним став детектив НАБУ Олександр Клименко, однак у грудні комісія так і не визнала його головою.

Обрання голови CAП є одним із критеріїв надання Україні 600 мільйонів євро допомоги ЄС та безвізового режиму. Суспільне поцікавилось у представництві Європейського Союзу в Україні, чи відреагує Європа на затримки та як саме.

Як зазначили у представництві, Європейська комісія вкрай розчарована затримками з вибором нового керівника САП.

"Визначено переможця конкурсу, пана Клименка. Таким чином, будь-які спроби зірвати конкурс, переглянути затверджені результати чи затримати його призначення суперечать міжнародним зобов’язанням України та власним застосовним процедурам України", — розповіли Суспільному.

В установі підкреслили, що разом із Національним антикорупційним бюро та Вищим антикорупційним судом САП відіграє вирішальну роль у боротьбі з корупцією на високому рівні.

"Посилення зусиль у боротьбі з корупцією, проведення судових реформ та розбудова міцніших демократичних інституцій мають першорядне значення також для подолання зовнішніх загроз, з якими продовжує стикатися Україна"

У представництві ЄС додали, що Європейська комісія у тісній співпраці з міжнародними партнерами продовжить вирішувати потребу в незалежних та ефективних антикорупційних інституціях на всіх рівнях, у тому числі шляхом застосування наявних інструментів політики.

Чи є загроза безвізовому режиму

Як зазначили в установі, позиція ЄС щодо поточної ситуації детально викладена в 4-му звіті щодо впровадження безвізового режиму, опублікованому 4 серпня 2021 року.

"Загалом Україна продовжує виконувати контрольні показники лібералізації візового режиму та досягає значного прогресу у виконанні рекомендацій ЄС. Держави-члени також повідомляють про хорошу співпрацю з Україною, наприклад, у сфері безпеки чи повернення людей, які не мають права залишатися в ЄС, та у сфері безпеки", — пояснили у представництві.

При цьому наголосили, що Україна повинна й надалі докладати зусилля у боротьбі з корупцією, відмиванням грошей та організованою злочинністю, а також у розгляді необґрунтованих заяв про надання притулку.

"Як зазначається у звіті, безвізовий режим продовжує приносити позитивні економічні, соціальні та культурні переваги державам-членам ЄС та нашим партнерам, таким як Україна", – зауважили в установі.

Окрім того, у представництві ЄС додали, що Європейський Союз продовжить підтримувати Україну.

"ЄС прагне підтримувати країни-партнери, особливо якщо вони намагаються пом’якшити економічні наслідки пандемії COVID-19 та впроваджують реформи, спрямовані на створення робочих місць, зростання та макроекономічної стабільності", — підсумували співрозмовники Суспільного.

Що відомо

У серпні 2020 року керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький написав заяву про звільнення за власним бажанням. Причину такого рішення він не назвав. У НАБУ заявили, що звільнення Холодницького не вплине на перебіг розслідувань Національного антикорупційного бюро.

Конкурс щодо обрання нового очільника САП стартував ще 25 січня. У липні оголосили двох фіналістів конкурсу: Олександр Клименко та Андрій Синюк. Але керівника досі не обрали. США і ЄС не раз закликали до прозорого завершення конкурсу, щоб САП не лишалася без очільника.

Представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський спростував заяву Шабуніна і у коментарі Суспільному підкреслив, що Офіс президента не пов’язаний із проведенням конкурсу на посаду керівника САП.

20 грудня Окружний адміністративний суд Києва визнав недійсним порядок роботи комісії з відбору керівника САП, бо в липні 2015 року вона начебто втратила повноваження. Офіс президента заявив, що на конкурс це рішення не вплине, оскільки рішення ОАСК ще можна оскаржити.

21 грудня конкурсна комісія з обрання голови САП провалила голосування за переможця конкурсу. Голова комісії Катерина Коваль повідомила Суспільному, що рішення не ухвалили, бо чекають відповіді від Офісу генерального прокурора щодо перевірки кандидатів-переможців.

29 грудня посольство Сполучених Штатів в Україні закликало комісію з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури поновити свою роботу.

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