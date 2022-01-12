На Дніпропетровщині завершився регіональний етап конкурсу професійної майстерності WorldSkills Ukraine. 16 переможців, серед яких 6 школярів, представлять регіон на всеукраїнських змаганнях та боротимуться за вихід до міжнародного етапу - йдеться у пресрелізі Дніпропетровської облдержадміністрації, який отримало Суспільне.

На регіональному етапі конкурсу WorldSkills Ukraine у 16 професійних компетенціях змагалися 178 учасників з Дніпропетровщини.

Днями завершився фінал регіонального етапу конкурсу юних майстрів робототехніки. Учасники мали завдання зібрати робота і запрограмувати його для «роботи» на складі. Вони отримали набори деталей та інструментів, щоб створити механізм, який «вмітиме» рухатися у заданому напряму, піднімати та переставляти контейнери, розпізнавати кольори.

Дніпропетровська облдержадміністрація Учасники етапу конкурсу з робототехніки мали створити механізм, який "вмітиме" піднімати та переставляти контейнери

За вихід до всеукраїнського фіналу з робототехніки боролися 8 команд школярів. Перемогли два восьмикласники дніпровського ліцею інформаційних технологій. "До фіналу готувалися два місяці. Я збирав робота, напарник програмував. Такі механізми легко можна застосовувати у навантаженні різних товарів на великих складах", - розповів учасник, учень дніпровського ліцею інформаційних технологій Ян Кравченко.

За словами головного експерта із мобільної робототехніки WorldSkills Ukraine Романа Черненка, юні учасники 12-14 років створюють реальні робочі моделі, які можуть виконувати різні завдання на складах.

Що відомо

- Конкурс професійної майстерності "WorldSkills" охоплює 74 країни, в Україні його почали організовувати з 2016 року.

- WorldSkills Ukraine – це Всеукраїнський конкурс професійної майстерності, що спрямований на підвищення престижу робітничих професій.

- Брати участь у конкурсі можуть учні (студенти) закладів професійної, фахової передвищої або вищої освіти, які опановують відповідні професії. Продемонструвати свої вміння також можуть вже працюючі кваліфіковані робітники віком до 22 років.

- У 2021 році відбірковий етап WorldSkills Ukraine охоплює всі регіони країни. Для участі пропонується 18 компетенцій, з яких 6 – для учнів шкіл. Ознайомитися із переліком компетенцій, за якими організовано конкурс можна за посиланням.

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