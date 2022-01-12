На Херсонщині трьох людей підозрюють у оборудках з іноземними компаніями

На Херсонщині трьох чоловіків підозрюють у незаконних операціях з приватними закордонними компаніями. У них провели санкціоновані обшуки, відкрили кримінальне провадження.

Про це йдеться на сторінці поліції Херсонської області у Facebook.

До поліції звернулися представники однієї з іноземних фірм і розказали, що їх ошукали на 20 тисяч доларів США українські партнери. Як з’ясувалося, закордонна компанія мала намір закупити на території Херсонщини продукцію тваринного виробництва. Сума торгового контракту мала становити кілька десятків тисяч доларів США, але продавець запросив 20 тисяч передоплати. Покупці погодилися, адже фірма була офіційно зареєстрована, і переказали гроші на рахунок отримувача та товару не отримали.

Фото: Поліція Херсонської області

Під час перевірки виявилося, що вказаної фірми вже не існує. Поліція відкрила кримінальне провадження. Під час проведення слідчо-розшукових заходів встановили групу з трьох чоловіків віком від 35 до 50 років. Під час обшуків у них вилучили речові докази: засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, банківські картки, печатки та документацію. Нині їм повідомили про підозру у шахрайстві у великих розмірах. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Фото: Поліція Херсонської області

Також поліція встановила, що підозрювані причетні до скоєння ще кількох аналогічних фактів на території України. В результаті чого компанії з Азербайджану, Угорщини, Іраку та Італії втратили понад 200 тисяч доларів США.

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