Жителям будинку № 173 на вулиці Поштовій у Запоріжжі зроблять перерахунок за теплопостачання у листопаді 2021 року.

Про це Суспільному сьогодні сказала директорка зі збуту концерну "Міські теплові мережі" Анна Юдіна.

За її словами, лічильник теплової енергії, встановлений на будинку, некоректно показував обсяг спожитого тепла. Зараз прилад полагодили.

Фото: Суспільне Запоріжжя Анна Юдіна

"Після ремонту прилад обліку було встановлено 23 грудня 2021 року на будинку та прийнято на абонентський облік. Наразі він відображає та враховує фактично спожиту теплову енергію коректно. У січні 2022 року споживачам буде зроблений перерахунок за листопад 2021 року, який споживачі зможуть побачити в рахунках за січень. Складатиме вартість опалення одного квадратного метра за листопад 19 гривень за квадратний метр", — пояснила вона.

За словами Анни Юдіної, так само їм перерахують сплату за опалення у грудні. Як раніше повідомляло Суспільне, торік 22 грудня жителі будинку на вулиці Поштовій, 173 звернулися до Суспільного Запоріжжя зі скаргами на вдвічі більші суми у квитанціях від "Міських тепломереж" у листопаді, у порівнянні з аналогічним періодом 2020-го року.

Читайте нас у Telegram

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber