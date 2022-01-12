12 січня під час обшуків правоохоронці вилучили в будинку чернігівця близько 10 кілограмів канабісу та кілограм невідомої порошкоподібної речовини. За цінами чорного ринку вартість наркотичних речовин становить близько 200 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Загалом в ході обшуку знайшли 12 поліетиленових пакетів із канабісом загальною вагою вісім кілограмів, сухі стебла конопель вагою два кілограми, зерна конопель вагою один кілограм, невідому порошкоподібну речовину вагою один кілограм, засоби для фасування наркотиків та пристрої для куріння конопель.

ФОТО: Національна поліція у Чернігівській області Наркотики

Нині триває досудове розслідування у провадженні, відкритому за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

ФОТО: Національна поліція у Чернігівській області Наркотичні речовини

Таке правопорушення карається штрафом, виправними роботами на строк до двох років, арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років.

ФОТО: Національна поліція у Чернігівській області Обшуки

Читайте також:

ДБР звинуватило поліцейських трьох областей у знущанні із затриманих