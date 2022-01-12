У Полтаві хочу змінить маршрут, який нині курсує від ОЦЕВУМу

У Полтаві маршрут громадського транспорту від Обласного центру естетичного виховання молоді до мікрорайону Сади-2 планують змінити. Автобуси мають рухатися по колу, заїжджаючи до автовокзалу. Про це 12 січня під час засідання комісії з містобудування розповів начальник відділу з питань транспортних перевезень Полтавської міськради Віталій Животенко.

Зупинка у Полтаві поруч із Обласним центром естетичного виховання – одна з кінцевих на автобусному маршруті №17. Звідси транспорт курсує до мікрорайону Сади–2.

Фото: Суспільне Полтава Кінцева зупинка на автобусному маршруті №17

"Я користуюсь цією маршруткою п’ять разів на тиждень та два рази на день. Багато людей їздить і до першої лікарні, і до (лікарні – ред.) МВС, і на Огнівку (мікрорайон у Полтаві – ред.), діти в 16-ту школу їздять і зі школи", – каже полтавка Ірина Пінчук.

Нині на цьому маршруті один комунальний автобус та шість приватних маршруток.

"Найбільший потік пасажирів припадає на годину пік – під час проїзду на роботу і з роботи. Це з 6-ї години до 9-ї (години ранку – ред.) і з 4-ї до 7-ї (години вечора – ред.).Повне наповнення автобуса відбувається в годину пік. В один і той самий час їдуть одні і ті ж самі пасажири, тому що люди дістаються на роботу", – говорить кондукторка Ірина Мажара.

Фото: Суспільне Полтава Автобусний маршрут, який нині курсує від ОЦЕВУМу

Цей маршрут міська влада хоче змінити. Це у рамках нової транспортної мережі, яку затвердили під час засідання виконавчого комітету торік 2 грудня. Згідно з рішенням, маршрут матиме номер 43 і курсуватиме інакше.

"Відправляється він з ОЦЕВУМ-а, проїжджає Симона Петлюри (вулицю – ред.), їде на Огнівку (мікрорайон у Полтаві – ред). Повертає на Юрівку (мікрорайон у Полтаві – ред) – на вулицю Половка, виїжджає на вулицю Соборності і знову на ОЦЕВУМ. Тоді він буде як малий кільцевий", – говорить начальник відділу з питань транспортних перевезень Полтавської міськради Віталій Животенко.

Залишити маршрут без змін на засіданні міської комісії з питань містобудування просив полтавець Микола Штуль. Він подав про це петицію, яку підтримали 256 людей.

Фото: Суспільне Полтава Засіданні міської комісії з питань містобудування

"Той альтернативний маршрут, який пропонується, його продовжено початок до автовокзалу.Мешканці Автовокзалу (мікрорайон у Полтаві – ред.) і так мають вільний доступ, як дістатися до центру по «кільцю» в обидві сторони. А коли ці автобуси приїдуть із автовокзалу в наші мікрорайони, вони вже будуть повні", – каже автор петиції Микола Штуль.

Петицію, каже начальник відділу перевезень, врахували. Проблеми з кількістю пасажирів уникнуть за рахунок додаткових автобусів.

Фото: petition.rada Петиція, яку підтримали 256 людей

"На маршруті має працювати поки що за нашими розрахунками шість автобусів в одну сторону і шість транспортних засобів в іншу сторону",– додав Животенко.

За словами Віталія Животенка, цей та інші маршрути громадського транспорту в місті не змінюватимуть, доки не впровадять систему електронного квитка. Це значить, що платити за проїзд можна буде через спеціальні пристрої – валідатори. У тролейбусах та автобусах від кінця листопада 2021-го їх використовують у тестовому режимі. Весь комунальний транспорт облаштувати мають до кінця червня, а приватний – до кінця серпня.