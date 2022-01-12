Житомирянам у Приват24 прийшли менші суми за тепло. Пояснюємо чому

З 6 січня жителям Житомира, котрі користуються додатком Приват24, приходили сповіщення з сумами до сплати за тепло у кілька разів меншими від реальних. Про це Суспільному розповів начальник відділу збуту "Житомиртеплокомуненерго" Юрій Сушицький.

За його словами, станом на 12 січня "Житомиртеплокомуненерго" отримало вже кілька сотень звернень від жителів Житомира стосовно сум за тепло, вказаних у особистих кабінетах житомирян в додатку Приват24.

"Сповіщення з неправильними сумами за тепло почали надходити житомирянам в особисті кабінети додатку Приват24 ще з шостого січня. З того часу житомиряни телефонують нам, пишуть на електронку і шлють запити з приводу цього питання. Ми пояснюємо, що ця ситуація склалася не через нас. Так, ми трохи затягнули часові рамки, бо мали зробити нарахування 10 січня, але через свята та вихідні подали розрахунки 12 січня до обіду. Та в нас і нема визначених строків, що ми маємо подавати у банк інформацію про нарахування до якогось конкретного числа. А ПриватБанк чомусь розіслав житомирянам сповіщення шостого січня з інформацією, яка насправді була актуальна на перше листопада 2021 року. Коли люди почали нам дзвонити і ми самі звернулися до банку, то вони змінили цю суму, але цього разу взяли з доступних їм реєстрів цифру, актуальну на 1 грудня 2021 року. "Житомиртеплокомуненерго" вони про це не попереджали. У нас є договори про співпрацю і з іншими банками, але там таких проблем не виникло", – каже Юрій Сушицький.

Інформація про реальні суми, які потрібно сплатити за тепло, має надійти житомирянам 12-13 січня.

"12 січня перед обідом ми завершили нарахування, зараз квитанції пішли в друк, – говорить Юрій Сушицький. – Також цю інформацію ми передамо для завантаження усіма банками, з якими ми співпрацюємо. Десь до 18.00 актуальна інформація буде викладена в доступі для банківських установ. Хочу наголосити, що ми не можемо нести відповідальність за те, що викладається в особистих кабінетах ПриватБанку, бо справді актуальну інформацію можна знайти лише в "Житомиртеплокомуненерго". На сайті "Житомиртеплокомуненерго" є можливість зареєструватися в особистому кабінеті, де ви можете бачити актуальну інформацію щодо нарахувань, оплат, заборгованості і так далі. Думаю, що на ранок 13 січня інформація має обновитися і в ПриватБанку".

У другій половині дня 12 січня сайт "Житомиртеплокомуненерго" не працював. Зі слів Юрія Сушицького, сайт "ліг" і наразі це питання вирішують програмісти компанії.

Фото: Суспільне Житомир 12 січня сайт "Житомиртеплокомуненерго" станом на 17.30 ще не працював (скріншот)

Що сказали у ПриватБанку?

Речниця ПриватБанку у Житомирській області Докія Кузьменко у телефонному коментарі Суспільному сказала, що попередньо причина такої ситуації пов'язана з технічним збоєм у системі і пообіцяла надати докладнішу інформацію згодом.

Що робити тим, хто вже заплатив за тепло суму, вказану в особистому кабінеті Приват24?

"Тим, хто вже заплатив якусь суму, скажу, що вона обов’язково буде врахована. Якщо людина в цьому місяці вже оплатила якусь суму за тепло, але ця сума буде менша від тієї, що потрібно сплатити, треба або звернутися на розрахункову групу підприємства за телефонами, зазначеними на сайті підприємства, або прийти за адресою Київська, 71 і уточнити залишок суми до сплати. Або ж, як найкращий варіант, зареєструватися в особистому кабінеті на сайті "Житомиртеплокомуненерго" і самому онлайн спостерігати за рухом коштів", – поінформував Юрій Сушицький.

Станом на 17.30 сайт "Житомиртеплокомуненерго" все ще не працював.

ОНОВЛЕНО на 20.00

Речниця ПриватБанку у Житомирській області Докія Кузьменко надіслала офіційну відповідь щодо ситуації з технічним збоєм у Приват24.

"На початку місяця проводиться перезавантаження бази даних за комунальними платежами. По теплу завантаження актуальної бази даних завершене і з 13 січня 2022 року користувачі можуть оплачувати рахунки, які відповідають даним комунального підприємства. Нагадуємо також, що для зручності клієнтів у другій половині кожного місяця у додатку Приват24 з'являється сповіщення про оновлення рахунків за комунальні послуги та пропозиція перейти до сплати", – йдеться у повідомленні Докії Кузьменко, надісланому кореспондентці Суспільного.

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